Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par Nguyen Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission centrale des politiques et des stratégies, a multiplié les rencontres avec des responsables politiques et économiques sud-coréens afin de renforcer les échanges d’expériences et d’approfondir la coopération bilatérale.