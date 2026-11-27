Hanoï (VNA) - Le Premier ministre de la République de Vanuatu, Jotham Napat, et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 29 novembre au 4 décembre 2026, à l’invitation du Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, selon un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères. - VNA
Le Vietnam et le Vanuatu renforcent leur amitié historique
L'ambassadeur du Vietnam en Australie et au Vanuatu, Pham Hung Tam, a présenté le 6 mai ses lettres de créance au président du Vanuatu, Nikenike Vurobaravu, dans la capitale Port Vila.