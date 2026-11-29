Vientiane (VNA) – En visite de travail au Laos les 27 et 28 novembre, une délégation de haut rang du ministère vietnamien de la Sécurité publique, conduite par son vice-ministre Le Quoc Hung, a effectué une visite de courtoisie auprès du ministre lao de la Sécurité publique, coprésidé un séminaire scientifique international et participé à des entretiens consacrés au travail politique et à la formation des cadres.



Dans l’après-midi du 27 novembre, à Vientiane, le vice-ministre Le Quoc Hung a rendu une visite de courtoisie au ministre lao de la Sécurité publique, Vanthong Kongmany.



Saluant les résultats obtenus dans la lutte contre la criminalité et la formation, il a proposé de faciliter la mise en œuvre des plans d’action conjoints des équipes chargées de la sécurité et de la police des deux pays, d’intensifier les échanges de délégations, d’organiser des formations de courte durée et de faciliter l’envoi d’enseignants lao pour dispenser des cours de langue lao aux policiers vietnamiens, notamment ceux en poste dans les communes frontalières du Laos.



De son côté, le ministre Vanthong Kongmany a hautement apprécié la coopération entre les deux pays et leurs ministères de la Sécurité publique, appelant à renforcer la coordination entre les deux forces.



L’après-midi du 28 novembre, les délégations de haut rang des ministères vietnamien et lao de la Sécurité publique ont tenu un entretien.



La partie lao a demandé au Vietnam de continuer à octroyer des bourses et à soutenir la formation de ses forces de sécurité publique, notamment au niveau communal, ainsi que l’élaboration de cursus en technologies de l’information et de programmes doctoraux dans deux académies relevant du ministère lao de la Sécurité publique. Elle a également souhaité renforcer les échanges d’expériences et la coopération en matière de travail du Parti et de travail politique, et poursuivre les recherches sur l’histoire des relations de coopération spéciale entre les forces de sécurité publique des deux pays (1961-2026).



Le vice-ministre Le Quoc Hung a affirmé que le ministère vietnamien de la Sécurité publique continuerait de se tenir aux côtés de son homologue lao et de lui apporter un soutien concret dans la mesure de ses moyens.



À cette occasion, la délégation vietnamienne a fait don de 20 ordinateurs portables à la Direction générale des affaires politiques du ministère lao de la Sécurité publique.



Auparavant, dans la matinée du 28 novembre à Vientiane, les deux ministères avaient organisé un séminaire scientifique international sur le thème « Coopération entre les ministères vietnamien et lao de la Sécurité publique en matière de formation initiale et continue des cadres dirigeants et de commandement, de travail du Parti et de travail politique, pour répondre aux exigences et aux missions dans le nouveau contexte ».



Coprésidé par le vice-ministre vietnamien Le Quoc Hung et Soulina Keopasert, vice-ministre et directeur général de la Direction générale des affaires politiques du ministère lao de la Sécurité publique, le séminaire avait également été animé par les responsables des académies politiques des deux ministères et avait réuni près de 200 délégués.



Dans son discours, Le Quoc Hung avait mis en avant cinq points importants de convergence et appelé les services compétents, les académies et les établissements de formation des deux ministères à passer d’une coopération ponctuelle à une coopération structurée autour de programmes, de plans et d’objectifs à long terme. -VNA