Hanoï (VNA) – À l’occasion de la tenue au Vietnam du 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS) et du 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV), Busadee Santipitaks, directrice exécutive du Secrétariat de la Commission du Mékong (MRC), a livré au correspondant de la VNA à Vientiane son analyse des mécanismes de coopération sous-régionale. Elle a notamment abordé les liens entre l’eau, l’alimentation et l’énergie, le rôle de coordination du Vietnam et les solutions aux problèmes liés à la qualité des eaux du Mékong.



Face aux défis mondiaux et à un environnement international marqué par des évolutions imprévisibles, Busadee Santipitaks a souligné l’importance du multilatéralisme et de la coopération régionale. Selon elle, les mécanismes sous-régionaux tels que le CLMV, l’ACMECS et la MRC jouent un rôle essentiel pour soutenir la croissance, réduire les écarts de développement, lutter contre le changement climatique, développer les infrastructures et améliorer les conditions de vie des populations.



Aux côtés des mécanismes pilotés par les pays membres, comme le CLMV et l’ACMECS, qui privilégient une approche ouverte de l’intégration, la MRC – créée en vertu de l’Accord du Mékong de 1995 – joue un rôle important dans la gestion et le développement durable du bassin inférieur du Mékong.



Selon elle, un facteur décisif pour stimuler la croissance régionale est de renforcer les liens entre l’eau, l’alimentation et l’énergie, qui sont les moteurs de la prospérité et de la croissance de la région. Les cadres de coopération doivent se coordonner pour éviter les chevauchements et maximiser l’efficacité des efforts communs, afin de garantir que les actions menées apportent des résultats concrets aux pays et aux populations, tout en permettant de multiplier les opportunités et de valoriser les atouts.



Saluant le rôle du Vietnam, Busadee Santipitaks a affirmé qu’en tant que pays hôte, le Vietnam avait une vision, occupait une place importante et faisait entendre sa voix au sein du CLMV, de l’ACMECS et de la MRC pour renforcer la coordination, mettre en œuvre les plans d’action et mettre en valeur les contributions des pays riverains du Mékong. Le fait que le Vietnam puisse organiser ces sommets et y convier les dirigeants de tous les pays de la sous-région du Mékong pour traiter ensemble des questions essentielles revêt une importance particulière.



La directrice exécutive du Secrétariat de la MRC a également attiré l’attention sur un problème urgent : la qualité de l’eau et la pollution du système fluvial du Mékong. Elle a notamment évoqué des informations relayées par les médias faisant état de risques de contamination par l’arsenic, les métaux lourds et d’autres polluants. L’essentiel est que ces problèmes affectent la santé humaine, la production agricole, l’irrigation et la sécurité. Elle a donc insisté sur la nécessité d’agir rapidement pour y remédier dès le départ et élaborer un plan d’action clair à moyen et à long termes.



Elle a estimé que les sommets au Vietnam offraient aux dirigeants l’occasion d’échanger, d’évaluer la gravité de la situation et de trouver des solutions communes. La MRC et les mécanismes de coopération du Mékong pourraient apporter un appui technique, fournir des éléments scientifiques, mobiliser des experts et assurer une coordination internationale.



Ces propos témoignent des fortes attentes placées dans le rôle du Vietnam pour renforcer la coordination entre les différents mécanismes de coopération et promouvoir l’action commune en faveur du développement durable, de la sécurité hydrique et de la prospérité du bassin du Mékong. – VNA