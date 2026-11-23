Hanoi, 23 novembre (VNA) - Confrontée à des pics de pollution récurrents, la capitale vietnamienne Hanoi renforce sa coopération avec sept provinces voisines, améliore ses prévisions météorologiques et durcit le contrôle des poussières issues du trafic routier et des chantiers.

Dans une note officielle, le Département municipal de l’agriculture et de l’environnement a sollicité ses homologues de Bac Ninh, Hung Yên, Ninh Binh, Phu Tho, Thai Nguyên, Hai Phong et Quang Ninh pour coordonner leur action. La ville propose d’instaurer un mécanisme de coopération pérenne, reposant sur des interlocuteurs dédiés et des protocoles d’intervention communs.

Cette alliance vise à anticiper les épisodes de pollution à grande échelle. Elle s’appuiera sur le partage des données de surveillance et des inventaires d’émissions passés, couplé à une analyse fine de la localisation, de la durée, de la gravité et de la fréquence de ces crises.

L’urgence sanitaire motive cette mobilisation. D’après les autorités locales, la concentration moyenne annuelle de particules fines PM2,5 à Hanoi a systématiquement franchi le seuil des 40 microgrammes par mètre cube entre 2023 et 2025, culminant à 48,5 microgrammes l’an dernier.

La situation s’est encore illustrée récemment : les 13, 14 et 15 novembre 2026 à 08H30 locales, la plateforme de mesure IQAir a relevé un indice de qualité de l’air (IQA) oscilliant entre « très mauvais » et « dangereux » dans plusieurs quartiers de la capitale. Ces particules fines, capables de pénétrer profondément dans les voies respiratoires, constituent une menace directe pour la santé publique.

Les conditions météorologiques de la saison hiver-printemps piègent les poussières près du sol et aggravent la pollution atmosphérique à Hanoi, a averti Lê Thanh Thuy, cheffe adjointe de la division de la gestion de l’environnement au sein du Département de l’agriculture et de l’environnement de Hanoi.

En cause : des vents faibles, une forte humidité et des phénomènes d’inversion thermique qui empêchent la dispersion des particules. Ce cocktail climatique s’ajoute aux pics d’émissions de fin d’année générés par la poussière des routes, les gaz d’échappement, les chantiers de construction, l’activité industrielle ainsi que le brûlage à l’air libre des déchets et de la paille, a-t-elle détaillé.

Si une météo défavorable accentue le phénomène, les sources d’émissions restent la cause profonde du problème, a souligné la responsable, appelant la municipalité à agir en amont pour les maîtriser tout en renforçant les dispositifs de prévision et d’alerte précoce.

La qualité de l’air autour de Hanoi souffre des activités industrielles, du trafic routier, des chantiers et du brûlage des résidus agricoles dans les provinces voisines, a alerté Hoang Duong Tung, président du Réseau vietnamien pour un air pur.

Partageant ce constat, l’expert a souligné que ces rejets, combinés à des conditions météorologiques défavorables, dégradent l’air à l’échelle régionale. Il a appellé les autorités locales à recenser les sources d’émissions et à mutualiser leurs réseaux de surveillance ainsi que leurs bases de données environnementales afin d’assurer une coordination interprovinciale.

Sur le plan opérationnel, Hanoi a adopté le 15 octobre dernier le plan n°400 pour renforcer la lutte contre la pollution atmosphérique, a indiqué Nguyen Minh Tan, directeur adjoint du Département de l’agriculture et de l’environnement de Hanoi.

Ce dispositif prévoit un durcissement progressif des contrôles visant les véhicules, les chantiers et les feux à l’air libre, tout en encourageant les transports propres et la création de zones à faibles émissions.

À court terme, la ville recense et classe les chantiers selon leur risque de dispersion des poussières. Les grands projets d’excavation, de démolition et de terrassement sont ciblés en priorité, tout comme les travaux situés à proximité des zones résidentielles, des écoles et des hôpitaux.

Les promoteurs et entrepreneurs ont désormais l’obligation stricte de bâcher les sites et les matériaux, d’arroser les zones de travaux pour fixer la poussière, de nettoyer les voies internes et d’installer des stations de lavage pour les camions avant leur sortie sur la voie publique.

En parallèle, Hanoï presse l’application des règles de coordination à l’échelle de la région de la capitale afin de détecter au plus tôt les foyers de pollution et de sanctionner rapidement les infractions. – VNA