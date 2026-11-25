Hanoi (VNA) - Une vague de froid continue de frapper le Nord du Vietnam, faisant chuter les températures jusqu’à 11 °C dans les régions montagneuses, tandis que de fortes pluies s’abattent sur le centre du pays, de Huê à l’est de Quang Ngai, faisant craindre des inondations, des crues soudaines et des glissements de terrain, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Dans la matinée, la masse d'air froid poursuit sa progression et continue d'affecter plusieurs secteurs centraux du Centre du pays. Dans le même temps, les régions du Nord-Ouest connaissent un temps instable marqué par des pluies et des averses éparses, accompagnées localement d'orages et de fortes précipitations ponctuelles.

Plus au sud, de la ville de Huê jusqu'à l’est de la province de Quang Ngai, les précipitations sont modérées mais peuvent localement s’intensifier avec des épisodes orageux. La ville de Huê reste particulièrement exposée, enregistrant des pluies fortes à très fortes.

À 7 heures, le mercure oscillait généralement entre 14 et 17 °C dans le Nord ainsi que dans le Centre-Nord du pays. Sur le plan maritime, des vents forts de secteur nord-est soufflaient à force 6 à 7 (39-61 km/h), avec des rafales atteignant la force 8 (62-74 km/h), dans la zone spéciale de Bach Long Vy. À Côn Co, le vent du nord-est atteignait également la force 6, avec des pointes à force 7 (50-61 km/h).

Selon les prévisions pour les prochaines 24 à 48 heures, la masse d’air froid poursuit sa progression vers l’intérieur des terres dès la matinée du 25 novembre, touchant désormais d’autres secteurs centraux du Centre du pays. Ce front froid s’accompagne de vents de nord-est soufflant à force 3 (12-19 km/h), et atteignant les forces 4 à 5 (20-38 km/h) le long des zones côtières.

Sous l’effet de ce phénomène, le temps devient froid sur l’ensemble du Nord et du Centre-Nord, avec des épisodes de froid intense localisés dans les régions montagneuses septentrionales. Au cours de cet épisode, les températures minimales chuteront entre 13 et 16°C dans le Nord, et descendront entre 11 et 13°C en montagne, voire sous la barre des 9°C sur les plus hauts sommets.

Le Centre-Nord enregistrera quant à lui des minimales comprises entre 15 et 18°C, tandis qu’à Hanoi, le temps restera froid et ponctué de quelques pluies éparses avec des températures oscillant généralement entre 14 et 16°C.

En mer, les conditions de navigation s’annoncent difficiles sur une large zone. Dans le golfe du Tonkin, les vents de nord-est souffleront à force 6 (39-49 km/h) en journée avec des rafales atteignant force 8 (62-74 km/h), avant de faiblir progressivement dès la nuit, soulevant des vagues de 2 à 4 mètres sur une mer agitée.

Plus au large, dans le nord de la Mer Orientale, y compris autour de l’archipel de Hoàng Sa, les vents seront encore plus soutenus, oscillant entre les forces 6 et 7 avec des pointes à 8 ou 9 (62-88 km/h), provoquant une mer forte avec des creux de 4 à 6 mètres.

Par ailleurs, la partie nord du centre de la Mer Orientale ainsi que la zone maritime s’étendant du sud de Quang Trị à Quang Ngãi connaîtront des vents de nord-est de force 5, atteignant ponctuellement force 6 en journée avec des rafales à 7 (50-61 km/h), accompagnés de vagues de 2 à 4 mètres rendant la mer agitée.

Enfin, sur le littoral allant de la ville de Huê à Quang Ngai, la plus grande vigilance est de mise face au risque d’érosion côtière, favorisé par la conjonction de fortes marées hautes, d’une surcote liée au vent et d’une forte houle. – VNA