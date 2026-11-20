Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville lancera du 27 au 29 novembre une campagne de conservation marine et de restauration des récifs coralliens dans la zone spéciale de Côn Dao, incluant des opérations de transplantation sous-marine de coraux, des nettoyages de plages et des actions de sensibilisation, ont annoncé les autorités locales.

Placée sous le thème « Pour des mers et des îles vertes » et portée par le slogan « Zéro déchet plastique – Renaissance des coraux », cette édition 2026 vise à promouvoir la protection de l’environnement et le tourisme durable.

Le programme sera organisé par le Département municipal de la culture et des sports, en coordination avec le Comité de gestion du parc national de Côn Dao, le Comité populaire de la zone spéciale de Côn Dao et plusieurs agences concernées.

À travers cette initiative, les autorités entendent sensibiliser les habitants, les pêcheurs, les étudiants, les fonctionnaires, les forces armées ainsi que les touristes à la préservation des écosystèmes marins et au développement d’une croissance verte, tout en réaffirmant la protection de la souveraineté maritime et insulaire de l’archipel.

Près de 500 participants — parmi lesquels des étudiants, des membres de l’Union de la jeunesse, des responsables locaux, des soldats, des habitants, des touristes ainsi que des artistes et des reines de beauté — sont attendus pour la cérémonie de lancement et les activités communautaires associées.

Selon le programme établi, des experts marins, des techniciens du parc national de Côn Dao et des bénévoles formés plongeront le 28 novembre entre quatre et douze mètres de profondeur, au large de l’îlot de Bay Canh et de la plage de Bai Cat Lon. Ils y transplanteront des fragments de coraux sur des fonds marins naturels dégradés ainsi que sur des supports artificiels.

La prochaine campagne vise à restaurer et à protéger les récifs de coraux durs des eaux de Côn Dao, essentiels à la biodiversité marine. Photo: VNA

Cette opération de restauration porte sur douze espèces de coraux durs — réparties en sept genres et quatre familles — sélectionnées pour leur capacité d’adaptation aux conditions hydrologiques de l’archipel. À l’issue de ces transplantations, les zones concernées feront l’objet d’une protection stricte et d’un suivi régulier, avec pour objectif de reproduire ce modèle sur d’autres sites.

En marge des opérations sous-marines, ce programme de trois jours proposera divers événements culturels, scientifiques et citoyens, dont un séminaire consacré à la préservation des récifs coralliens, des écosystèmes marins et des tortues marines l’après-midi du 27 novembre.

Le lendemain matin, les organisateurs lanceront officiellement la campagne « Pour des mers et des îles vertes », marquée par des ateliers pratiques de restauration des coraux et une opération de nettoyage du littoral.

Parallèlement, le parc Tôn Duc Thang accueillera les 28 et 29 novembre l’exposition en plein air « Les mers bleues de Côn Dao – Préserver pour les générations futures ». Celle-ci présentera 150 photographies et maquettes, dont un jardin de corail recyclé destiné à sensibiliser le public à la protection de l’environnement.

Afin de pérenniser ces efforts de conservation, le Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville s’associera par ailleurs au groupe Saigontourist pour concevoir des offres de tourisme solidaire. Ces séjours permettront aux visiteurs de participer, aux côtés des habitants, au nettoyage des plages et à la régénération des récifs coralliens. – VNA