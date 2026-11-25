Ninh Binh (VNA) - Un projet de coopération entre le Vietnam et la République de Corée a permis de planter et restaurer 250 hectares de mangroves et de construire une digue brise-lames de 4,5 kilomètres dans le delta du fleuve Rouge, protégeant ainsi plus de 1.000 hectares de forêts côtières, ont annoncé mercredi les autorités vietnamiennes.

Ce projet, baptisé « Restauration et gestion durable des forêts de mangroves dans la région du delta du fleuve Rouge » et financé par une aide non remboursable du gouvernement sud-coréen, vise également à soutenir des moyens de subsistance durables pour les populations locales.

Le bilan de cette initiative a été dressé lors d’une conférence organisée dans la province de Ninh Binh (Nord) par le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, les autorités provinciales et le Service forestier sud-coréen (KFS).

Dans le détail, 170 nouveaux hectares de mangroves ont été plantés et 80 autres restaurés, atteignant les objectifs fixés. Par ailleurs, une pépinière de trois hectares est opérationnelle depuis 2024 afin de garantir à la province un approvisionnement autonome en jeunes plants pour poursuivre le reboisement.

Pièce maîtresse du dispositif, un brise-lames souple de 4,5 kilomètres a été érigé sur le littoral de la commune de Nghia Lâm. Cet ouvrage permet d’atténuer la houle, de freiner l’érosion et de favoriser la sédimentation, créant ainsi des conditions propices à la régénération naturelle. Il protège plus de 1.000 hectares de forêts existantes tout en facilitant le reboisement de nouvelles parcelles.

Le projet a également financé un plan de gestion durable pour le parc national de Xuân Thuy, qui abrite plus de 1.000 hectares de mangroves. Des drones, des ordinateurs et des équipements de géolocalisation ont été fournis pour suivre l’évolution du couvert forestier.

Parallèlement à ces efforts de conservation, des activités génératrices de revenus ont été déployées auprès des habitants. La filière du miel de mangrove a ainsi bénéficié de formations aux techniques apicoles et d’équipements dédiés au traitement, à la conservation et au conditionnement.

Parallèlement, un modèle d’aquaculture extensive durable sous couvert forestier, axé sur l’élevage de crabes de mer et de gobies (Bostrychus sinensis), a été déployé sur une superficie de dix hectares.

Dotée d’environ 90 kilomètres de littoral, la province de Ninh Binh abrite un écosystème de mangroves, d’estuaires et de zones humides d’une grande valeur écologique, a souligné Trân Anh Dung, vice-président du Comité populaire provincial. Selon lui, les résultats de ce projet contribuent à renforcer la protection des côtes, à atténuer l’impact des catastrophes naturelles et à améliorer la résilience face au changement climatique.

La gestion forestière reste toutefois confrontée à des défis liés aux aléas météorologiques, aux marées et aux variations environnementales. La remise officielle du projet ne marque donc pas seulement l’achèvement de la phase d’investissement mais ouvre aussi une nouvelle étape dédiée à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation durable des infrastructures transférées.

Les techniques modernes de reboisement déployées dans le cadre du projet ont permis d’améliorer la croissance et le taux de survie des mangroves au Vietnam malgré des conditions environnementales difficiles, a souligné Lee Yong-gu, responsable du KFS.

Ces avancées revêtent une importance concrète pour la réhabilitation de ces écosystèmes côtiers dans le pays. L’agence sud-coréenne a réaffirmé sa volonté de poursuivre son partenariat et son partage d’expertise avec le Vietnam dans ce domaine.

Mené entre 2021 et 2026, ce projet a mobilisé un investissement total de 5,23 millions de dollars, dont 4,47 millions sous forme d’aide non remboursable du gouvernement sud-coréen, le solde étant financé par la partie vietnamienne.

Cette collaboration pose désormais les jalons d’une approche intégrée alliant protection de la biodiversité, développement économique local et renforcement de la gestion des forêts côtières. – VNA