Hanoi (VNA) - Face à l’intensification des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique, à l’urbanisation et aux impératifs économiques, le recours aux sciences et à la coopération internationale pour améliorer les prévisions maritimes s’impose comme un levier essentiel afin de protéger durablement les populations côtières et leurs moyens de subsistance.

Selon Nguyên Ba Thuy, directeur adjoint du Centre national de prévision hydrométéorologique, les services de prévision maritime couvrent désormais l’ensemble des paramètres océanographiques, tels que les marées, la houle, les courants marins ainsi que les ondes de tempête et de mousson. Cette activité s’appuie sur des technologies de pointe — notamment les données satellitaires, les radars, des modèles numériques et la plateforme en ligne OpenGeoWeb — pour renforcer la précision et l’anticipation face aux catastrophes naturelles en mer et sur le littoral.

Grâce à ces avancées technologiques, l’échéance des prévisions a été étendue jusqu’à dix jours pour les vagues et les courants, à trois jours pour les ondes de tempête, tandis que le suivi des marées et des grandes marées est affiné sur les stations côtières, les îles et les zones économiques clés.

Le recours aux sciences et technologies joue un rôle crucial dans la prévision des tempêtes et des dépressions tropicales en mer, où les bulletins doivent être émis le plus tôt possible et se compter en heures plutôt qu’en jours, a souligné Hoàng Duc Cuong, directeur adjoint par intérim de l’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam (VNMHA).

Cette réactivité permet aux navires de quitter rapidement les zones dangereuses ou de rejoindre à temps des abris sûrs. L’efficacité du dispositif repose en outre sur des données très précoces et fiables concernant la position, l’intensité et la trajectoire des phénomènes, ainsi que l’étendue des vents violents et des fortes vagues, afin que les autorités et les armateurs puissent prendre les décisions les plus sûres.

La coopération internationale joue un rôle très important dans le renforcement des capacités de prévision maritime du Vietnam, notamment à travers un partenariat de plus d’une décennie avec la Norvège, a déclaré Dang Thanh Mai, directrice adjointe de la VNMHA.

Depuis plus de dix ans, les agences des deux pays collaborent via des échanges techniques, des recherches conjointes et des formations pratiques. Ces initiatives ont permis aux prévisionnistes et scientifiques vietnamiens d’accéder à des technologies de pointe, à des outils opérationnels et à une expertise spécialisée, améliorant ainsi les capacités des services du niveau central jusqu’à l’échelon local.

Le Vietnam est régulièrement frappé par des phénomènes maritimes dangereux tels que les tempêtes, les vents violents au large, les fortes vagues et les ondes de tempête, a souligné la responsable.

Face aux menaces que ces aléas font peser sur les communautés côtières, la sécurité maritime et les infrastructures, la responsable a insisté sur la nécessité de produire des bulletins «précis, rapides et localisés» afin d’appuyer la prévention des catastrophes et le développement de l’économie bleue du pays, a-t-elle indiqué.

La VNMHA mise sur la transformation numérique, la modernisation de son réseau d’observation et la coopération internationale pour améliorer la prévention des catastrophes naturelles. Elle entend maîtriser des modèles avancés, des technologies open source et des méthodes fondées sur les données afin d’affiner ses prévisions opérationnelles face à des exigences croissantes, a fait savoir Dang Thanh Mai.

Elle prévoit également d’exploiter les produits du service européen Copernicus Marine Service, de modéliser la houle via l’outil DNORA et de recourir à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique pour anticiper les ondes de tempête. Ces mesures s’accompagneront du déploiement des outils MetOcean Stats et d’un système de prévision basée sur les impacts, a-t-elle ajouté.

Marianne Rabe Knævelsrud, première secrétaire de l’ambassade de Norvège au Vietnam, a indiqué que le développement d’une économie maritime sûre et durable au Vietnam passe par une meilleure connaissance des conditions en mer et un renforcement de la coopération en matière de prévisions météorologiques.

L’urgence de disposer de systèmes d’alerte et de prévision rapides est mise en évidence par l’impact des tempêtes, des ondes de tempête et des inondations côtières dans le pays, a-t-elle ajouté.

Selon la diplomate, des alertes précoces offrent aux populations davantage de temps pour se préparer face aux intempéries, tandis que des prévisions fiables permettent aux travailleurs de la mer de décider du moment opportun pour prendre le large ou regagner les côtes. Ces informations revêtent ainsi un enjeu direct pour la sécurité et les moyens de subsistance des habitants.

Cependant, les experts en océanographie ont estimé que les prévisions maritimes restent limitées en matière d’échéance, de fiabilité et de diffusion auprès des différents publics, en raison d’un réseau d’observation en mer encore trop clairsemé.

Par ailleurs, la modélisation de ces prévisions exige d’importantes capacités de calcul qui ne suffisent pas encore à fournir des bulletins détaillés pour des zones clés — telles que les chenaux de navigation, les sites touristiques ou les ports — ni à affiner la prévision des inondations sur le littoral.

Devant ce constat, il est urgent et indispensable d’améliorer l’efficacité des prévisions et des alertes hydrométéorologiques, et plus particulièrement maritimes, a souligné le Dr Hoàng Duc Cuong. Le renforcement des capacités de prévision maritime — essentiel à la prévention des catastrophes naturelles et au développement de l'économie maritime — nécessite une feuille de route précise et des mesures coordonnées, axées notamment sur le développement du réseau d'observation en mer, tant par le nombre de stations que par la modernisation des équipements et des technologies de transmission.

Le secteur doit également investir dans la recherche et le développement de technologies de prévision modernes. La priorité porte notamment sur l’identification des causes et des mécanismes des phénomènes océanographiques dangereux ou inhabituels, ainsi que sur l’élaboration de prévisions plus fines et à plus long terme grâce aux données d’observation disponibles.

Pour répondre aux exigences d’une modélisation marine détaillée, un renforcement des capacités de calcul et une montée en compétence des prévisionnistes s’avèrent indispensables. Parallèlement, l’intensification de la coopération internationale doit permettre de bénéficier d’un partage d’expertise, d’équipements d’observation et de transmission, ainsi que d’un appui technologique de la part des partenaires régionaux et mondiaux. – VNA