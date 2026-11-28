Quang Ngai (VNA) – Dans la zone centrale de la réserve marine de Ly Son, dans la province de Quang Ngai, des plongeurs s’activent pour retirer les déchets abandonnés au fond de la mer, notamment les filets de pêche, les lignes et les plastiques qui menacent les récifs coralliens. Ces opérations de nettoyage, menées parallèlement au suivi scientifique de l’écosystème, visent à préserver la biodiversité marine et les ressources naturelles de l’île.

Lors d'une récente plongée à la station de Lach Chua Hang, située à environ 500 mètres au nord du rivage, dans la zone de protection stricte de la réserve, Nguyen Van Huy, président du Comité populaire de la zone spéciale de Ly Son, s'est rendu sur place pour examiner les récifs coralliens avec les responsables de la réserve et des spécialistes. Cette mission associait observation scientifique de l'écosystème et collecte des déchets.

Pour évaluer l'état des récifs, l'équipe a eu recours à la méthode Reef Check et à la technique photographique du Phototransect. Ces protocoles permettent de recueillir des données sur le taux de couverture corallienne et la composition des fonds marins. Les déchets récupérés ont également été triés, dénombrés et pesés, tandis que leurs origines étaient recensées.

Les observations ont montré que les coraux poursuivaient leur développement dans des conditions favorables. Toutefois, des déchets plastiques demeurent présents sur les récifs, notamment des filets de pêche, des fils de nylon, des lignes, des cordages et des tuyaux en plastique.

« Pour donner des directives, il faut connaître la réalité du terrain, plutôt que de se contenter d'écouter les rapports », a déclaré Nguyen Van Huy à l'issue de la plongée. Il a indiqué qu'il prendrait des mesures pour remédier à la présence de déchets qui portent atteinte aux récifs.

Le responsable a également demandé de maintenir une surveillance périodique accompagnée d’opérations de nettoyage et de sensibiliser les pêcheurs, les propriétaires de bateaux, les établissements aquacoles et les entreprises touristiques à la nécessité de ne pas rejeter de déchets en mer et de récupérer les engins de pêche endommagés.

À Ly Son, le nettoyage des fonds marins ne se limite pas aux missions d'inspection. Les plongeurs de la direction de la réserve marine interviennent régulièrement sur les récifs pour récupérer les objets abandonnés. Outre les bouteilles en plastique, les canettes et les tuyaux, ils remontent des filets, des lignes de pêche, des fils de nylon et de vieux objets ménagers coincés entre les rochers et les coraux.

Lors d'une opération menée dans les secteurs de Nam Ran, Go An Vinh, Bai Lang et Bai Tro Hon, ils ont ainsi récupéré plus de 116 kg de déchets marins. Parmi les objets remontés figuraient des filets de pêche, des lignes, de vieux vêtements, des canettes, des bouteilles en plastique et même des pneus de camion.

Ces interventions exigent beaucoup de précautions. Les déchets emprisonnés dans les récifs doivent être retirés avec délicatesse : une traction trop brusque risque de resserrer les fils autour des coraux ou de briser leurs ramifications. Certains vieux filets, profondément coincés dans les anfractuosités rocheuses, doivent ainsi être dégagés morceau par morceau.

Ces engins de pêche perdus ou abandonnés, appelés « filets fantômes », continuent de représenter un danger après leur disparition. Ils peuvent s'enrouler autour des coraux, les recouvrir ou les briser, tout en piégeant les animaux marins. Les plongeurs doivent donc retirer les déchets sans endommager davantage les formations coralliennes.

La réserve marine de Ly Son couvre plus de 7.000 hectares de surface maritime et abrite un écosystème diversifié, comprenant des récifs coralliens et des herbiers marins. Elle constitue un habitat pour de nombreuses espèces animales et végétales marines et offre également des conditions favorables au développement du tourisme, notamment de la plongée sous-marine et de l’observation des coraux.

Cependant, les déchets plastiques restent une source de préoccupation. Les bouteilles et les tuyaux peuvent persister longtemps dans l’environnement, tandis que les lignes, les filets et les cordages risquent de s’accrocher aux récifs et de blesser les coraux et les organismes marins.

Depuis le début de 2026 jusqu'à la dernière opération de collecte, la direction de la réserve marine de Ly Son et des groupes de volontaires ont récupéré et traité près d’une tonne de déchets plastiques sur le littoral et les récifs coralliens.

Parallèlement au nettoyage, la surveillance de l’état des récifs se poursuit grâce à des stations de suivi permettant aux spécialistes d’observer l’évolution de l’écosystème, de détecter les effets négatifs et d’évaluer les changements au fil du temps.

À l'issue de sa mission, Nguyen Van Huy a réitéré la nécessité de poursuivre les opérations régulières de surveillance et de collecte des déchets, tout en intensifiant la sensibilisation des pêcheurs et des professionnels du tourisme à la protection du milieu marin. La zone spéciale entend également mobiliser les entreprises de plongée, les volontaires et les habitants pour nettoyer les récifs, trier les déchets récupérés et assurer leur acheminement conformément à la réglementation.

Pour les plongeurs, le travail consiste avant tout à retirer les objets abandonnés au fond de la mer. Mais pour éviter que les déchets ne viennent à nouveau recouvrir les récifs, ces efforts doivent s'accompagner d'un contrôle plus rigoureux des sources de pollution, qu'il s'agisse des engins de pêche perdus ou des déchets ménagers générés par les activités économiques et touristiques.

Préserver des récifs coralliens en bonne santé, c’est aussi protéger les ressources naturelles qui permettront à Ly Son de développer son tourisme maritime. Cette mission commence aussi bien sous l’eau que sur le rivage, là où les déchets sont produits et où chacun peut choisir de ne pas les laisser retourner à la mer. -VNA