Hanoi (VNA) - Une masse d’air froid en voie de renforcement va frapper le Nord et le Centre-Nord à compter du 24 novembre, entraînant une nette baisse des températures et des épisodes de froid intense dans les zones montagneuses septentrionales, selon les prévisions météorologiques.



Au-delà de la baisse des températures, cette perturbation s’accompagnera de fortes pluies, d’orages et d’une forte houle en mer. Les autorités météorologiques mettent en garde contre des risques élevés d’inondations, de crues éclair et de glissements de terrain dans les zones exposées.



Le front froid atteindra d’abord le Nord-Est du pays dans la nuit du 23 au 24 novembre, avant de s’étendre progressivement au reste du Nord-Est, au Nord-Ouest, ainsi qu’aux régions côtières du Centre-Nord et du Centre.



À compter du 24 novembre, cette vague de froid fera chuter les températures minimales entre 14 et 17 °C dans le Nord . Le mercure descendra même entre 11 et 14 °C dans les régions montagneuses du Nord, et passera sous la barre des 10 °C sur les plus hauts reliefs. Dans le Centre-Nord du pays, les minimales oscilleront entre 15 et 18 °C.



À Hanoi, des pluies éparses et des averses sont attendues dès la nuit du 23 novembre et se poursuivront tout au long de la journée du 24 novembre, accompagnées d’une baisse des températures qui s’établiront entre 14 et 16 °C avec l’installation du froid.



Sous l’effet de ce front froid, l’ensemble du Nord connaîtra des pluies, des averses et des orages isolés de la nuit du 23 au 24 novembre, avec des précipitations localement fortes dans les zones moyennes et montagneuses.



L’arrivée de ce front froid provoquera également des précipitations et des orages isolés sur l’ensemble du nord du pays entre lundi soir et mardi, avec des cumuls localement importants dans les régions moyennes et montagneuses. Le Centre-Nord sera à son tour touché par des averses orageuses et de fortes pluies locales durant la journée et la nuit de mardi.



De la nuit du 24 au 26 novembre, des pluies modérées et des orages s’abattront sur les régions s’étendant de Quang Tri à Da Nang, avec des précipitations localement fortes à très fortes.



En mer, les conditions météorologiques se dégraderont nettement dès la matinée du 24 novembre. Dans le golfe du Tonkin, les vents de nord-est se renforceront pour atteindre force 6 à 7 (39 à 61 km/h), avec des rafales de force 8 (62 à 74 km/h), rendant la mer agitée et levant des vagues de 2 à 4 mètres.



Plus au large, dans le nord de la Mer Orientale — incluant la zone spéciale de Hoàng Sa —, le vent soufflera à force 7 (50 à 61 km/h) avec des pointes atteignant force 8 à 9 (62 à 88 km/h), générant une forte houle avec des creux de 3 à 5 mètres.



Les autorités mettent en garde contre les phénomènes violents accompagnant ces orages, tels que les tornades, la foudre, la grêle et de puissantes bourrasques. Ces intempéries risquent d’endommager les cultures, de déraciner des arbres et de causer des dégâts aux habitations, aux voies de transport ainsi qu’aux infrastructures.



Par ailleurs, ces pluies diluviennes font craindre des crues soudaines sur les petits cours d’eau, des glissements de terrain sur les versants escarpés, ainsi que des inondations dans les zones basses, urbaines et industrielles. En mer, la conjugaison des vents violents et de la forte houle représente enfin un danger sérieux pour l’ensemble des navires. - VNA

source