Antalya (VNA) - Les 17 et 18 novembre, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a conduit une délégation vietnamienne à la séquence de haut niveau de la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), organisée à Antalya, en Türkiye.

Dans son intervention prononcée le matin du 17 novembre, le vice-Premier ministre a souligné que l'écart entre les engagements climatiques et leur mise en œuvre effective demeurait considérable. Les pays en développement continuaient, quant à eux, de se heurter à de nombreuses difficultés pour accéder aux financements et aux technologies nécessaires.

Sous le principe "les engagements doivent être tenus et les actions doivent produire des résultats", le Vietnam mobilise activement ses ressources nationales en faveur de l’adaptation au changement climatique, de la transition énergétique et d’une agriculture à faibles émissions, notamment à travers le projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong.

Il a présenté trois propositions. Premièrement, les pays développés et les institutions financières internationales doivent jouer un rôle moteur dans la mobilisation de 1 300 milliards de dollars de financements climatiques par an d'ici à 2035. Il a notamment appelé à privilégier les dons et les prêts concessionnels afin de soutenir les efforts d'adaptation des pays en développement.

Deuxièmement, les transferts de technologies doivent être accélérés, dans le respect des droits de propriété intellectuelle et en garantissant un meilleur accès aux technologies vertes.

Troisièmement, la transition doit être juste, inclusive et centrée sur l'être humain, avec une attention particulière portée à la préservation des moyens de subsistance des populations et au soutien aux petites et moyennes entreprises.

Le même jour, Ho Quoc Dung a présidé deux événements au pavillon vietnamien : une table ronde de haut niveau sur la réponse du Vietnam au changement climatique dans la nouvelle période et le lancement de l’initiative P-CRAFT (Partenariat pour la transformation des chaînes de valeur agroalimentaires responsables et intelligentes face au climat). Il a présenté la transition verte comme une occasion de renouveler le modèle de croissance du pays et de contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Trois mémorandums d'entente ont également été signés : deux entre Standard Chartered Vietnam et les groupes Dai Dung et Stavian, et un entre la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) et l'Agence française de développement (AFD). La valeur prévisionnelle totale de ces accords de coopération s'élève à 260 millions de dollars.

L’initiative P-CRAFT, lancée par le Vietnam, vise à relier producteurs et entreprises aux marchés, aux technologies et aux ressources financières. Elle a déjà reçu le soutien de plusieurs partenaires, dont la FAO, le PNUD, le WWF et la Société par actions d'élevage C.P. Vietnam, en tant que membres fondateurs, ainsi que du Canada, du Japon et de plusieurs organisations et entreprises internationales.

Le 18 novembre, le vice-Premier ministre a rencontré Simon Stiell, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Simon Watts, ministre néo-zélandais chargé du Changement climatique, ainsi que des dirigeants de Standard Chartered et de HSBC. Il a demandé à la CCNUCC de poursuivre son soutien technique au Vietnam, notamment pour la mise en œuvre de ses engagements climatiques et le développement du marché carbone. Simon Stiell a salué les efforts du Vietnam et proposé de faciliter la coopération avec les organismes compétents des Nations unies autour de P-CRAFT.

Avec Simon Watts, Ho Quoc Dung a salué le soutien concret de la Nouvelle-Zélande au Vietnam dans les domaines de la sécurité des barrages, du développement des arbres fruitiers et de l’agriculture adaptée au changement climatique. Il a proposé de renforcer l’assistance technique, la formation des ressources humaines et le partage d’expériences, ainsi que la coopération dans la transition verte, le financement climatique et les échanges de quotas d’émission.

De son côté, Simon Watts a réaffirmé la volonté de la Nouvelle-Zélande de développer sa coopération avec le Vietnam en matière de réduction des émissions, de sécurité alimentaire, d'amélioration de la productivité et de renforcement de la résilience de l'agriculture. Il a également confirmé le soutien de son pays à l'initiative P-CRAFT et s'est déclaré prêt à partager l'expérience néo-zélandaise en matière de système d'échange de quotas d'émission (NZ ETS), en vigueur depuis 2008.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung (droite) reçoit Justin Wu, directeur général et responsable du développement durable et du changement climatique pour l’Asie et le Moyen-Orient de HSBC. Photo: VNA

Enfin, les représentants de Standard Chartered et de HSBC ont réaffirmé leur engagement en faveur de la transition verte du Vietnam. HSBC s’est notamment engagé à mobiliser 12 milliards de dollars pour accompagner la transformation économique et le développement durable du pays. -VNA