Hanoï (VNA) – La 33e réunion du Conseil de la Commission du Mékong (MRC) et la 31e réunion conjointe avec les partenaires au développement se sont tenues le 20 novembre à Hanoï, sous la présidence du ministre vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, Trinh Viet Hung, président du Comité national du Mékong du Vietnam et du Conseil de la MRC pour 2026.



Ces réunions ont rassemblé des représentants des quatre pays membres – le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam –, du Secrétariat de la MRC et de ses partenaires.



Elles se sont déroulées alors que le bassin du Mékong fait face à des défis croissants liés aux ressources en eau et à l’environnement : phénomènes météorologiques extrêmes, inondations, sécheresses, pollution de l’eau, diminution des apports en sédiments et dégradation des écosystèmes.



À l’ouverture de la réunion, le ministre Trinh Viet Hung a souligné que ces défis dépassaient les frontières nationales et appelé les pays concernés à renforcer leur coordination pour mieux faire face aux risques transfrontaliers.



L’année 2026 marque le début de la mise en œuvre du Plan stratégique de la MRC pour la période 2026-2030. Celui-ci vise notamment à renforcer les institutions et la gouvernance, à améliorer les capacités liées aux données, à la surveillance et aux prévisions, à mieux coordonner la gestion du bassin et à promouvoir les projets transfrontaliers ainsi que le partage des connaissances.

Le Conseil de la Commission du Mékong signe le procès-verbal de sa 33e réunion. Photo : VNA



Au terme de cette première année, la coopération dans le cadre de la MRC a enregistré des résultats positifs. Le réseau de surveillance du Mékong a continué de se développer, les capacités de prévision des crues et des sécheresses se sont améliorées, tandis que le partage de données et d’informations sur l’exploitation des ouvrages hydroélectriques s’est poursuivi.



Lors de la réunion conjointe avec les partenaires au développement, le vice-ministre vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyen Hoang Hiep, chef de la délégation vietnamienne, a insisté sur la nécessité d’appliquer efficacement l’Accord du Mékong de 1995 et les procédures de la MRC relatives à l’utilisation de l’eau, de renforcer la surveillance, les prévisions et les systèmes d’alerte précoce, de prévenir la pollution transfrontalière et de promouvoir des projets de coopération au bénéfice des communautés riveraines.



Il a notamment appelé à intensifier le partage d’informations sur l’exploitation des réservoirs, à améliorer les mécanismes de notification d’urgence et à coordonner les réponses aux inondations, aux sécheresses et aux incidents environnementaux.



Le Vietnam s’est également déclaré prêt à coopérer avec les autres pays dans le cadre des consultations sur les projets hydroélectriques concernés et a proposé de renforcer les initiatives transfrontalières pour répondre aux défis communs du bassin.



Au nom des partenaires au développement, l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, a réaffirmé leur engagement à continuer de soutenir la MRC et ses pays membres dans la réalisation de leurs objectifs stratégiques, l’amélioration de leur efficacité et le renforcement progressif de l’autonomie de la Commission.



Dans son discours de clôture, le ministre Trinh Viet Hung a indiqué que le Conseil avait approuvé les termes de référence du directeur général du Secrétariat de la MRC pour le mandat 2028-2030 ainsi que le plan de travail pour la période 2027-2028, jetant les bases des prochaines activités prioritaires de la Commission.



À l’issue de la réunion, le ministre Trinh Viet Hung a transmis la présidence du Conseil pour 2027 à Thor Chetha, ministre cambodgien des Ressources en eau et de la Météorologie et président du Comité national du Mékong du Cambodge. Le Vietnam a affirmé qu’il continuerait à soutenir le Cambodge et à travailler étroitement avec lui, les autres pays membres et les partenaires pour mettre en œuvre efficacement le Plan stratégique de la MRC. – VNA