Manille (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et son homologue japonaise Sanae Takaichi ont coprésidé, le 17 novembre à Manille, le 13ᵉ Sommet Mékong-Japon, en présence des Premiers ministres cambodgien Hun Manet, lao Saleumxay Kommasith, thaïlandais Anutin Charnvirakul, ainsi que d’un représentant du Myanmar.

Après six années d’interruption, cette rencontre de haut niveau a été relancée sous le thème «Innover ensemble, s’adapter avec la résilience», proposé par le Vietnam.

Les dirigeants ont salué les progrès accomplis au cours de près de deux décennies de coopération depuis la création, en 2008, de ce mécanisme réunissant les cinq pays du Mékong et le Japon. Ces avancées concernent notamment les infrastructures de qualité, la connectivité, le développement des ressources humaines, la transition numérique, la protection de l’environnement et la gestion des défis transfrontaliers. Ils ont exprimé leur gratitude au Japon pour son soutien au développement de la sous-région, tout en soulignant le rôle joué par le Vietnam en tant que coprésident pour la période 2025-2026, qui a contribué à dynamiser la coopération, à relancer les réunions de haut niveau et à aider le partenariat Mékong-Japon à surmonter les défis.

Les participants ont appelé à maintenir cette dynamique dans un esprit de cocréation, en définissant conjointement les priorités et en mobilisant les ressources nécessaires à la mise en œuvre de programmes et de projets concrets. Ils ont notamment insisté sur la connectivité économique, l’amélioration de la productivité, le renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement, les transitions numérique et énergétique propre, la gestion durable des ressources en eau, le développement des ressources humaines et la lutte contre la criminalité transnationale. Ils ont également préconisé de valoriser davantage le rôle des entreprises et de renforcer les synergies et la complémentarité entre les mécanismes de coopération Mékong-Japon et ASEAN-Japon.

Prenant la parole à cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que la reprise de cette rencontre au plus haut niveau témoignait de la détermination des pays participants à approfondir le partenariat Mékong-Japon, contribuant ainsi à la construction d’une Communauté de l’ASEAN forte et résiliente. Dans un esprit d’innovation partagée et d’adaptation résiliente face aux mutations imprévisibles, le chef du gouvernement vietnamien a proposé trois grandes orientations pour la coopération à venir.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors du 13e Sommet Mékong-Japon. Photo: VNA

Premièrement, il a appelé à renforcer le rôle pionnier du partenariat Mékong-Japon dans le développement du Corridor économique d’Asie de l’Est. Il a préconisé une meilleure interconnexion des infrastructures, des réseaux logistiques et des chaînes de production et d’approvisionnement, parallèlement au renforcement des capacités productives et à la promotion de l’innovation. Dans cette perspective, il a proposé de lancer une Initiative Mékong-Japon pour une chaîne d’approvisionnement intelligente, destinée à consolider les chaînes d’approvisionnement régionales grâce à la connectivité numérique et à l’intelligence artificielle (IA).

Deuxièmement, le Premier ministre a plaidé pour un renforcement de la coopération face aux défis sécuritaires non traditionnels, en accordant la priorité à la gestion durable des ressources en eau, à l’atténuation des risques liés aux catastrophes naturelles, à la transition énergétique et à la lutte contre la cybercriminalité. Il a invité le Japon à élargir sa coopération avec la Commission du fleuve Mékong et à soutenir le recours à l’IA et aux technologies de pointe pour prévoir les catastrophes naturelles et y faire face. Il a également exprimé le soutien du Vietnam à l’initiative japonaise visant à établir un canal de dialogue consacré à la lutte contre la criminalité transnationale.

Troisièmement, Le Minh Hung a préconisé de renouveler les modalités de coordination et d’élargir la participation des différentes parties prenantes. Il a suggéré de définir conjointement des priorités à long terme, notamment à travers l’élaboration d’une nouvelle Stratégie de coopération économique Mékong-Japon. Il a également proposé de promouvoir la recherche et l’application des nouvelles technologies, la transformation numérique et l’innovation, ainsi que de multiplier les échanges et les liens entre les entreprises et les collectivités locales. Ces propositions et initiatives ont été favorablement accueillies par les pays participants.

Le Sommet a adopté la Déclaration des coprésidents, qui réaffirme la détermination des parties à approfondir leur partenariat dans un esprit de cocréation, à améliorer la connectivité, à encourager l’innovation et à renforcer la résilience, en faveur d’un développement durable et inclusif ainsi que d’une prospérité partagée dans la sous-région.

À la clôture du Sommet, le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé l’engagement du Vietnam à œuvrer avec les autres pays membres à la construction d’un partenariat Mékong-Japon fiable, résilient et innovant, contribuant également à approfondir le Partenariat stratégique global ASEAN-Japon. Il a ensuite officiellement transmis au Cambodge la coprésidence du mécanisme pour 2027.

Créé en 2008, le mécanisme de coopération Mékong-Japon réunit les cinq pays du Mékong et le Japon. - VNA