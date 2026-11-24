Hanoï (VNA) - Placée sous le thème "Renforcer la coopération stratégique, la connectivité et le partage de la prospérité" (Deepening Strategic Cooperation, Connecting for Shared Prosperity), la Semaine ASEAN - Chine 2026 s’est ouverte le 23 novembre à Chongqing, en Chine. Elle met l’accent sur quatre domaines prioritaires : le commerce et l’investissement, la connectivité logistique, l’innovation scientifique et technologique, ainsi que la culture et le tourisme.

La cérémonie d’ouverture a rassemblé de nombreux responsables chinois et de l’ASEAN, dont le secrétaire du Comité municipal du Parti de Chongqing, Yuan Jiajun, le secrétaire adjoint et maire de Chongqing, Chen Xinwu, et une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong.

À cette occasion, le secrétaire général du Centre ASEAN - Chine, Zhang Lizhong, a rappelé que l’année 2026 marquait le 5e anniversaire du Partenariat stratégique global et le 35e anniversaire des relations de dialogue entre les deux parties, tout en espérant que l’édition de cette année permettra de renforcer la connectivité stratégique, de consolider les fondements de la coopération, de valoriser les bénéfices des liaisons terrestres et maritimes, de stimuler la collaboration scientifique et technologique et d’intensifier les échanges entre les peuples, afin d’assurer un développement approfondi et stable du Partenariat stratégique global.

De son côté, le maire Chen Xinwu a souligné la position stratégique de Chongqing, véritable carrefour logistique, commercial et industriel reliant l’Europe, la Chine et l’ASEAN. Il a affirmé que la ville poursuivrait la mise en œuvre du Plan d’action du Partenariat stratégique global Chine - ASEAN et du Protocole de mise à niveau de la Zone de libre-échange Chine-ASEAN version 3.0. Elle entend également renforcer la coordination industrielle, la connectivité des infrastructures, la coopération scientifique et les échanges culturels avec les pays de l’ASEAN.

Intervenant lors du dialogue de haut niveau consacré au rôle de l’intelligence artificielle (IA) dans les transitions numérique et verte, le vice-ministre Nguyen Manh Cuong a déclaré que la transformation fondée sur l’IA constituait à la fois une opportunité stratégique et une exigence incontournable pour le développement du Vietnam, tandis que la science, la technologie et l’innovation s’imposent comme des moteurs essentiels de la croissance, de la productivité et de la compétitivité.

Selon lui, la coopération ASEAN - Chine dans le domaine de l’IA devrait être approfondie autour de trois axes prioritaires. Le premier consiste à appliquer l’IA à la logistique et à la connectivité, en valorisant davantage le rôle stratégique de Chongqing comme plaque tournante du Nouveau corridor commercial international terre-mer, afin de développer des solutions logistiques intelligentes et d’optimiser le transport de marchandises entre l’ASEAN et la Chine.

Le deuxième axe vise à promouvoir l’utilisation de l’IA dans l’industrie verte et l’agriculture, notamment pour optimiser la consommation énergétique et renforcer l’adaptation au changement climatique.

Le troisième consiste à consolider les partenariats entre les gouvernements, les universités, les instituts de recherche et les entreprises.

Le vice-ministre Nguyen Manh Cuong s’est dit convaincu qu’une vision commune et une coordination étroite permettraient aux deux parties de transformer leur potentiel scientifique et technologique en réalisations concrètes et de porter le Partenariat stratégique global ASEAN - Chine à un niveau supérieur, au service d’un développement et d’une prospérité partagés.

À l’occasion de cette cérémonie d’ouverture, les organisateurs ont également dévoilé plusieurs initiatives et réalisations concrètes, notamment une initiative visant à renforcer la coopération ASEAN - Chine sur la transition énergétique assistée par l’IA, un rapport d’étude sur la coopération médiatique entre les deux parties pour la période 2021-2026, ainsi que l’annonce de la création du Centre d’échanges et de coopération médicale ASEAN - Chine. -VNA