



Manille (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, a participé, mardi après-midi, 17 novembre à Manille, à la cérémonie de clôture du 49e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes, aux côtés des dirigeants et des délégations des pays membres et des partenaires. À cette occasion, les Philippines ont transmis à Singapour la présidence de l’ASEAN pour 2027.



Après trois jours de travaux intensifs et plus de 20 activités, le 49e Sommet de l’ASEAN et les sommets connexes se sont achevés avec succès.



La délégation vietnamienne, conduite par le Premier ministre Le Minh Hung, a participé activement aux travaux, témoignant de sa bonne volonté et de son soutien aux Philippines, pays assurant la présidence. Elle a contribué de manière constructive aux discussions en avançant plusieurs propositions et initiatives concrètes à portée stratégique, destinées à orienter la coopération régionale dans les années à venir.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo : VNA





Le Vietnam a notamment joué un rôle moteur dans la promotion de la coopération sous-régionale et la réduction des écarts de développement. Les pays membres et les partenaires ont manifesté leur haute considération pour le rôle et la position du Vietnam, tout en se déclarant impressionnés par ses réalisations et ses perspectives de développement socio-économique dans un contexte économique mondial difficile.



Les rencontres bilatérales du Premier ministre Le Minh Hung avec les dirigeants des pays membres et des partenaires, en marge de cet événement, ont contribué à consolider les liens d’amitié et à promouvoir une coopération concrète entre le Vietnam et ses partenaires.



Le Vietnam a ainsi réaffirmé son rôle de membre responsable, proactif et actif, apportant des contributions concrètes au renforcement de la solidarité au sein de l’organisation, à l’élargissement de ses relations extérieures et à la consolidation de son rôle central, au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région.



Dans son discours de clôture, le président philippin Ferdinand R. Marcos Jr. a remercié les États membres et les partenaires pour leurs contributions concrètes au succès des sommets et de l’Année de la présidence philippine de l’ASEAN 2026, placée sous le thème « Naviguer ensemble vers un avenir commun ».



Il a souligné que, malgré l’évolution du contexte international, l’organisation restait déterminée à consolider la paix et la stabilité, à approfondir l’intégration économique et à garantir le bien-être de ses populations.



Selon Ferdinand R. Marcos Jr., les défis liés à l’énergie, à la sécurité maritime, aux technologies et au changement climatique sont de plus en plus interdépendants. Ils exigent une coordination étroite entre les institutions de l’ASEAN afin que celle-ci continue de constituer un appui fiable pour ses États membres. Il s’est dit convaincu que Singapour, en assumant la présidence en 2027, conduirait l’organisation vers la réalisation de ses objectifs de construction de la Communauté.



Lors de la cérémonie de passation de la présidence, le Premier ministre singapourien Lawrence Wong s’est déclaré honoré que son pays assume cette responsabilité à l’occasion du 60e anniversaire de la fondation de l’ASEAN. Il a affirmé que Singapour continuerait à travailler en étroite coordination avec les États membres et les partenaires afin de bâtir une ASEAN unie autour d’objectifs communs, confiante dans son avenir et ouverte sur le monde.



Lawrence Wong a annoncé que le thème de l’Année de l’ASEAN 2027 serait « Une intégration plus poussée, des partenariats plus larges ».



Selon lui, une intégration plus poussée est nécessaire pour permettre à l’ASEAN de réaliser pleinement son potentiel, notamment en renforçant les interconnexions entre les secteurs financier, numérique et énergétique, et en construisant un marché unique où les entreprises pourront s’implanter et exercer leurs activités plus facilement, tandis que les populations bénéficieront de davantage de possibilités en matière d’emploi, d’investissement et de prospérité.



Des partenariats plus larges sont également indispensables pour poursuivre le développement de l’organisation et renforcer son ouverture sur le monde, en élargissant et en approfondissant ses relations avec ses partenaires. L’année 2027 marquera notamment le 50e anniversaire de l’établissement des relations de dialogue entre l’ASEAN et les États-Unis, le Canada et l’Union européenne (UE), ainsi que le 30e anniversaire du partenariat ASEAN+3.



Le Premier ministre Lawrence Wong a souligné que, dans un monde en profonde mutation, l’ASEAN était confrontée à de nombreux défis et ne pouvait maîtriser toutes les évolutions ni toutes les répercussions extérieures à la région. Elle pouvait toutefois décider de la manière d’y faire face, en consolidant sa solidarité, en approfondissant sa coopération et en renforçant sa capacité à façonner son propre avenir, tout en saisissant les opportunités offertes par l’intelligence artificielle et la promotion de la transition vers les énergies propres.- VNA