Hanoï (VNA) – Le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a organisé, dans la soirée du 26 novembre, au Temple de la Littérature (Van Mieu – Quoc Tu Giam), site national spécial à Hanoï, la cérémonie de remise de la deuxième édition du Prix Khue Van Cac. Dix jeunes chercheurs s’étant distingués dans le domaine des sciences sociales et humaines ont été récompensés. Huit autres jeunes chercheurs prometteurs ont également été salués pour leurs efforts et leur potentiel de recherche.



S’exprimant lors de la cérémonie, Nguyen Tuong Lam, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, a souligné que, dans un contexte marqué par l’essor de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique, les sciences sociales et humaines jouent un rôle important pour orienter le développement, améliorer le cadre institutionnel, enrichir les valeurs culturelles et favoriser le développement harmonieux de l’être humain.



Il a insisté sur la nécessité de mettre en place un écosystème de recherche favorable et d’élargir les espaces de liberté académique afin de permettre aux jeunes scientifiques de contribuer à la résolution de problèmes concrets. Il a également souhaité que les chercheurs distingués continuent à développer leur potentiel, à réaliser de nouvelles avancées scientifiques et à contribuer au développement national.



Décerné tous les deux ans aux jeunes chercheurs vietnamiens âgés de 35 ans au plus, poursuivant leurs études, menant des recherches ou travaillant au Vietnam ou à l’étranger, le Prix Khue Van Cac vise à identifier, accompagner et valoriser les jeunes talents dans six disciplines et domaines interdisciplinaires des sciences sociales et humaines, contribuant ainsi à la mise en œuvre des orientations nationales en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation, de transformation numérique et de valorisation des talents. Le prix vise à promouvoir la formation des ressources humaines hautement qualifiées, tout en encourageant l’émulation dans les études, la recherche scientifique et la créativité chez les jeunes Vietnamiens.



Pour cette deuxième édition, les candidatures ont été recueillies du 15 juin au 10 septembre 2026. Le comité d’organisation a reçu 55 dossiers présentés par 37 organismes, établissements universitaires, instituts de recherche au Vietnam et le Comité chargé des affaires de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh à l’étranger. Les travaux soumis portent sur des questions concrètes telles que l’amélioration du cadre institutionnel et juridique, l’innovation éducative, le développement économique, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, ainsi que l’étude de l’homme, de l’histoire et de la société vietnamienne.



Âgés de 31 à 35 ans, les lauréats comptent sept docteurs et trois titulaires d’un master. Parmi eux figurent trois femmes. Ils travaillent dans des universités, des instituts et des établissements scolaires à Hanoï, Hue, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville. Leurs travaux se distinguent par leur valeur scientifique et leur portée pratique : travaux scientifiques, monographies, projets de recherche et solutions innovantes, ainsi que publications dans des revues spécialisées de renom au Vietnam et à l’étranger.



Chaque lauréat a reçu un satisfecit du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, ainsi que le trophée et le certificat du Prix Khue Van Cac. – VNA