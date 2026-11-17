Hanoï (VNA) – Le ministre de la Sécurité publique, le général Luong Tam Quang, a rencontré le 16 novembre à Hanoï, Choo Hyeong Wook, président-directeur général de l’entreprise sud-coréenne SK Innovation, afin d’examiner les possibilités d’élargir la coopération dans les domaines de l’énergie et des hautes technologies.



Le ministre Luong Tam Quang a souligné que, depuis l’établissement du partenariat stratégique global en décembre 2022, les relations entre le Vietnam et la République de Corée n’ont cessé de s’approfondir dans divers secteurs. La République de Corée figure parmi les principaux partenaires économiques du Vietnam, notamment en matière d’investissements, de commerce, de coopération au développement et de transfert de sciences et technologies.



Insistant sur l’importance des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, il a affirmé que le ministère de la Sécurité publique accueille favorablement et est prêt à favoriser la coopération avec des entreprises internationales de premier plan dans des secteurs stratégiques, tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, ainsi que les infrastructures énergétiques et numériques.



Saluant les atouts et l’expérience de SK Innovation dans le secteur de l’énergie, ainsi que sa présence au Vietnam depuis la fin des années 1990, il a exprimé l’espoir de voir émerger de nouvelles opportunités de coopération. Dans un contexte marqué par les incertitudes géopolitiques croissantes et le développement rapide de l’intelligence artificielle (IA), la sécurité énergétique et la sécurité des données deviennent des préoccupations majeures pour chaque pays. Le ministère de la Sécurité publique encourage les entreprises étrangères à travailler directement et régulièrement avec les ministères, organismes et entreprises vietnamiens afin de promouvoir les investissements, et se tient prêt à répondre à leurs difficultés dans le cadre de ses compétences.

Concernant les orientations de coopération, le ministre Luong Tam Quang a invité SK Innovation à partager son expérience et à coopérer avec des partenaires vietnamiens dans les domaines des énergies propres et renouvelables, de l’hydrogène, du gaz naturel liquéfié (GNL), du stockage de l’énergie et de la réduction des émissions de carbone.

Il a également appelé à renforcer le transfert de technologies, la recherche et l’application de solutions avancées dans l’IA, les semi-conducteurs, les batteries de nouvelle génération, les matériaux avancés, les centres de données et les infrastructures numériques, ainsi qu’à étudier l’élargissement des investissements dans les énergies propres et les hautes technologies, notamment dans la fabrication de puces semi-conductrices.



Enfin, le ministre a suggéré une coopération avec son ministère dans les domaines de la sécurité économique, de la cybersécurité, de la sécurité de l’information et de la protection des données, tout en proposant des programmes de renforcement des capacités et des échanges d’experts dans les domaines d’intérêt commun.

Remerciant le ministère vietnamien de la Sécurité publique pour son accueil, Choo Hyeong Wook a réaffirmé l’intérêt de SK Innovation pour les opportunités de coopération et d’investissement au Vietnam.

Il a souhaité renforcer les liens avec les partenaires vietnamiens afin de développer des projets adaptés aux atouts du groupe et aux besoins du Vietnam dans les domaines de l’énergie et des hautes technologies. Il a également exprimé le souhait de continuer à bénéficier du soutien et de la coopération du ministère de la Sécurité publique pour approfondir le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée. -VNA