New Delhi (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, participe au Bengaluru Tech Summit - BTS 2026, qui se déroule du 17 au 19 novembre au Centre international des expositions de Bangalore, dans l’État indien du Karnataka.



Placée sous le thème "AI & Beyond" ("L’intelligence artificielle et au-delà"), cette 29e édition réunit des participants de 65 pays ainsi que de plus de 30 États et territoires indiens.



Son programme s’articule autour de six piliers : Tendances, Analyses, Célébrations, Talents, Affaires et Expériences. Plus de 120 sessions seront organisées autour de 15 grands axes thématiques, notamment l’IT et la DeepTech, les technologies émergentes, l’électronique et les semi-conducteurs, les centres de compétences mondiaux (GCC), la mobilité verte, les infrastructures numériques, la cybersécurité, les biotechnologies, la santé, l’économie circulaire et l’économie créative.

Le Vietnam figure cette année parmi les partenaires de l'Alliance mondiale pour l'innovation (Global Innovation Alliance - GIA), initiative conduite par les autorités du Karnataka.

Cette participation offre aux autorités, aux organismes de promotion commerciale et aux entreprises technologiques du Vietnam l’occasion de renforcer, par l’intermédiaire de l’ambassade, les liens avec les chaînes d’approvisionnement, d’échanger des expériences en matière de formation de ressources humaines dans les domaines des semi-conducteurs et de l’IA, et d’élargir la coopération en matière d’investissement avec l’un des écosystèmes d’innovation les plus dynamiques d’Asie du Sud.



Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur Trinh Minh Manh a affirmé que l’Inde figurait parmi les grandes puissances technologiques mondiales et occupait le premier rang mondial en matière d’exportation de logiciels. L’État du Karnataka et la ville de Bengaluru, où se déroule l’événement, représentent à eux seuls environ 40 % des exportations indiennes de logiciels.





L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh au Bengaluru Tech Summit - BTS 2026. Photo: VNA

Bengaluru accueille non seulement les principales entreprises technologiques indiennes, mais aussi de grandes entreprises internationales. Le sommet technologique organisé dans cette ville témoigne également du rôle central de son écosystème de start-up, a souligné le diplomate.



Selon l’ambassadeur, alors que le Vietnam mise lui aussi sur les sciences et technologies, la transformation numérique et l’innovation comme nouveaux moteurs de son modèle de développement, l’Inde est naturellement un partenaire du Vietnam pour atteindre ces objectifs. Il a souligné que le potentiel de coopération entre les deux pays était considérable, couvrant aussi bien les secteurs du matériel que des logiciels.



Cet intérêt est partagé par les entreprises technologiques indiennes, qui s’intéressent de près au marché vietnamien. Selon Vineet Saraogi, PDG de l’entreprise, le Vietnam est un marché asiatique particulièrement prometteur. "Nous souhaitons explorer les possibilités de coopération avec les entreprises vietnamiennes, allant de l’établissement d’une présence commerciale à la production à l’avenir. Le Vietnam pourrait devenir une destination particulièrement intéressante si des opportunités de coopération appropriées se présentent", a-t-il déclaré.-VNA