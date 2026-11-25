Hanoï (VNA) – La 11e édition de l'Asia Nuclear Business Platform se tient pour la première fois au Vietnam les 25 et 26 novembre à Hanoï, offrant au pays une plateforme privilégiée pour renforcer ses partenariats internationaux, accéder aux technologies de pointe et jeter les bases d'un programme électronucléaire sûr, sécuritaire et durable.

S'exprimant lors de ce forum co-organisé par l'Institut de l'énergie atomique du Vietnam et la Nuclear Business Platform (NBP), le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Le Xuan Dinh, a estimé que l'engagement national constituait une condition indispensable mais insuffisante pour garantir la réussite du programme électronucléaire. Par conséquent, le Vietnam salue toute coopération à long terme avec les partenaires internationaux dans l'accès aux technologies, la formation des ressources humaines, l'amélioration des capacités de gestion de projets et l'édification d'une chaîne d'approvisionnement fiable.

Selon lui, le nucléaire, grâce à ses faibles émissions de carbone, peut compléter efficacement les énergies renouvelables tout en renforçant la stabilité du réseau électrique et la croissance économique à long terme.

Réaffirmant que le développement de l'énergie nucléaire constitue un choix stratégique durable, Le Xuan Dinh a précisé que le Vietnam accélérait les préparatifs du projet électronucléaire de Ninh Thuan afin de diversifier sa structure énergétique nationale, de consolider sa sécurité énergétique et de soutenir son engagement d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

La pérennité du programme reposera également sur l'indépendance de l'organe de régulation, la solidité de la base scientifique et technologique nationale et l'intégration progressive des entreprises locales dans la chaîne d'approvisionnement.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Le Xuan Dinh, s'exprime lors du colloque. Photo: sggp.org.vn

Dans la même optique, le directeur de l'Institut de l'énergie atomique du Vietnam, Tran Chi Thanh, a mis en avant la nécessité de former des ressources humaines qualifiées, d'adopter des technologies avancées conformes aux plus hautes exigences de sûreté et d'intensifier le partage d'expériences avec les pays asiatiques.

Évoquant les retombées industrielles, Nguyen Thanh Binh, chef adjoint du Comité de préparation des investissements du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan 2, a souligné que le relèvement du taux de localisation viserait non seulement à créer des emplois, mais aussi à doter les entreprises vietnamiennes de capacités industrielles pérennes pour intégrer les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.

Enfin, s'agissant des infrastructures nationales, Tran Bich Ngoc, directrice adjointe de l’Agence pour la sûreté radiologique et nucléaire du Vietnam (ministère des Sciences et des Technologies), a indiqué que les conclusions de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) - assorties de 38 recommandations, 13 suggestions et 2 bonnes pratiques - constituaient une référence majeure pour définir les tâches prioritaires du Plan directeur national de développement des infrastructures électronucléaires à l'horizon 2035. -VNA