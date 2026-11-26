Hanoï (VNA) – Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique, a reçu, jeudi après-midi, 26 novembre à Hanoï, Aleksandr Venediktov, secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie.
Le ministre Luong Tam Quang a remercié le Conseil de sécurité russe pour l’accueil réservé à la délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique lors de sa participation au premier Forum international sur la sécurité, organisé à Moscou. Il a estimé que la visite d’État en Russie, en septembre 2026, du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, avait ouvert une nouvelle étape dans les relations bilatérales, avec l’élaboration d’un plan d’action visant à concrétiser les projets stratégiques et à renforcer la coopération dans les domaines prioritaires.
Dans le cadre du Partenariat stratégique global Vietnam-Russie, la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les organismes russes chargés de la sécurité et de l’application de la loi continue de se développer. Les deux parties renforcent leurs échanges de délégations, le partage d’informations et leur coordination dans les domaines de la sécurité, du renseignement, de la gestion des situations d’urgence, des enquêtes et des poursuites judiciaires, de la cybersécurité, de l’industrie de la sécurité et de la formation des cadres.
Saluant les résultats de la sixième consultation sur la sécurité internationale, le ministre a souligné que les deux parties avaient échangé ouvertement sur la situation sécuritaire internationale et apprécié le rôle du Bureau du Conseil de sécurité russe dans la coordination de leur coopération.
Face à l’évolution complexe de la situation mondiale et régionale, Luong Tam Quang a proposé de passer en revue les accords conclus afin de les concrétiser dans des domaines répondant aux besoins des deux parties, tout en levant les difficultés et en accélérant la réalisation des projets prioritaires.
Dans le domaine scientifique et technologique, il a appelé à renforcer la coopération dans l’application des avancées scientifiques, le transfert de technologies ainsi que la recherche et le développement de nouveaux matériaux stratégiques. Il a également encouragé les échanges de délégations, la formation de ressources humaines qualifiées et les liens entre établissements de recherche et de formation, entreprises technologiques et experts, en vue de mettre en œuvre des programmes et projets concrets.
Le ministre a affirmé le soutien du ministère vietnamien de la Sécurité publique aux initiatives du Conseil de sécurité russe contribuant à la paix et à la stabilité régionales et internationales. Il a remercié Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, pour son invitation au deuxième Forum international sur la sécurité, prévu en mai 2027 à Moscou, et indiqué qu’il ferait en sorte d’y participer.
Pour sa part, Aleksandr Venediktov a exprimé le souhait que les deux organes coordonnent efficacement la mise en œuvre des accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays ainsi que des points convenus entre les ministres Luong Tam Quang et Sergueï Choïgou. Il a également salué les propositions formulées par le ministre vietnamien lors du premier Forum international sur la sécurité, estimant qu’elles contribuaient à promouvoir la coopération internationale face aux défis mondiaux en matière de sécurité. -VNA
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