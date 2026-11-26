Hanoï (VNA) - Dans la compétition actuelle en matière de science, de technologie et d’innovation, les ressources humaines hautement qualifiées constituent un facteur déterminant de la capacité d’un pays à maîtriser les technologies. À cet égard, le développement des ressources humaines dans les filières STEM contribuera de manière importante à permettre au Vietnam de s’adapter aux évolutions technologiques, d’accéder aux nouvelles technologies et de les maîtriser, notamment dans les domaines stratégiques.



Accorder une attention particulière à la formation dans les filières STEM



Alors que le Vietnam s’oriente vers le développement de secteurs de haute technologie tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), les mégadonnées (Big Data) et les énergies renouvelables, les besoins en ressources humaines pour atteindre ces objectifs portent non seulement sur l’augmentation des effectifs, mais aussi sur l’amélioration de la qualité des formations et des capacités d’adaptation, de maîtrise et de développement technologiques.



Le ministre de l’Éducation et de la Formation, Hoang Minh Son, souligne que les résolutions n° 57-NQ/TW et n° 71-NQ/TW du Bureau politique définissent des orientations stratégiques en matière de science, de technologie et d’éducation, tout en mettant en avant le rôle des universités dans la formation des ressources humaines qualifiées. Le développement des filières STEM constitue ainsi un fondement essentiel des hautes technologies et des technologies stratégiques.

Afin de répondre aux exigences du renouveau et du développement des ressources humaines, la décision n° 1002/QD-TTg de 2025, approuvant le Projet de formation des ressources humaines au service du développement des hautes technologies (Projet 1002), fixe pour objectif de préparer des ressources humaines STEM disposant de solides compétences professionnelles et techniques, capables de répondre aux besoins croissants d’investissement dans les secteurs de haute technologie.



L’objectif prioritaire est de constituer un contingent de talents capables de participer activement à la recherche et au développement des technologies stratégiques et des hautes technologies prioritaires. Parallèlement au Projet 1002, les politiques de crédits préférentiels en faveur des filières STEM et les bourses destinées aux disciplines scientifiques fondamentales, aux secteurs techniques clés et aux technologies stratégiques contribuent également à améliorer les résultats du recrutement et de la formation, en attirant davantage d’étudiants talentueux. De nombreuses collectivités locales et universités investissent également dans des salles de classe STEM, des laboratoires numériques et des espaces d’innovation, tout en mettant en œuvre des modèles éducatifs intégrant les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques.



Passer de la quantité à la qualité

Étudiants de l’Université de Nha Trang assemblant des produits issus de travaux de recherche scientifique. Photo : VNA





Ces résultats témoignent d'un attrait croissant des filières STEM. Toutefois, l’augmentation des effectifs d’étudiants admis ne constitue qu’une première étape. L’enjeu le plus important consiste désormais à garantir la qualité de la formation et la capacité à fournir des ressources humaines répondant aux besoins du développement technologique du pays.



Selon les experts, pour former des ressources humaines scientifiques et technologiques hautement qualifiées, il ne suffit pas d’ouvrir de nouvelles filières. Il est surtout nécessaire de renouveler les modèles de formation, de développer les talents et de mettre en place un environnement de recherche suffisamment solide.



Le professeur et docteur Le Anh Tuan, directeur de l’Université polytechnique de Hanoï, estime que le développement des ressources humaines STEM doit être préparé dès l’enseignement général, afin de garantir aux universités un vivier d’étudiants de qualité. Il est également nécessaire de construire un écosystème favorisant les liens entre formation, recherche, innovation et entreprises.



Outre le renouvellement des modèles de formation, l’attraction d’enseignants et de scientifiques de haut niveau constitue également une exigence importante. Il convient donc d’élaborer des mécanismes et des politiques spécifiques, ainsi que des dispositifs de soutien financier, pour recruter ou faire appel à des enseignants étrangers de haut niveau dans les disciplines STEM, afin qu’ils travaillent et enseignent dans les établissements d’enseignement supérieur nationaux, notamment dans les programmes de formation des talents.



Le ministère de l’Éducation et de la Formation, d’ici à 2030, le secteur éducatif se fixe pour objectif de porter à 35 % la proportion d’apprenants inscrits dans les filières STEM à chaque niveau de formation, de former environ 20 000 étudiants dans les programmes d’excellence STEM et de compter quelque 6 000 doctorants dans ces disciplines. - VNA