Genève (VNA) – L’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont organisé conjointement, le 25 novembre à Genève, en Suisse, leur 13e Symposium technique conjoint, placé sous le thème « Créer des écosystèmes propices à la production locale et régionale de produits de santé : le rôle du commerce, de la propriété intellectuelle, de l’intelligence artificielle et de l’innovation numérique ».

Premier intervenant de la deuxième session consacrée au rôle de la propriété intellectuelle, l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam à Genève, a rappelé que la pandémie de COVID-19 avait mis en évidence la nécessité de diversifier les capacités de production, de réduire la dépendance à l’égard d’un nombre limité de centres d’approvisionnement et de bâtir des écosystèmes de production pharmaceutique durables.

Partageant l’expérience nationale, le diplomate a précisé que le marché pharmaceutique vietnamien était actuellement évalué à environ 7 milliards de dollars et que les médicaments produits localement représentaient près de 60 % de la consommation en volume, mais seulement 46 % en valeur. D’ici à 2030, le Vietnam vise à couvrir 80 % des besoins en médicaments et à atteindre 70 % de la valeur du marché grâce à la production nationale, tout en renforçant ses capacités de production de matières premières pharmaceutiques afin de couvrir 20 % des besoins de l’industrie pharmaceutique nationale.

Abordant le volet de la propriété intellectuelle, l’ambassadeur a affirmé qu’elle n’était pas seulement un instrument de protection des droits, mais aussi un moteur de l’innovation, de l’investissement, du transfert de technologies et de la commercialisation des résultats de la recherche. Il a insisté sur l’importance de maintenir un juste équilibre entre les intérêts légitimes des créateurs et la protection de la santé publique.

Le Vietnam a ainsi plaidé pour des formes concrètes de coopération technologique, telles que l’octroi de licences volontaires, la recherche conjointe et la création de coentreprises, tout en accordant la priorité à la formation des ressources humaines, au renforcement des capacités d’absorption et de maîtrise des technologies, ainsi qu’au développement de réseaux de production pharmaceutique et de chaînes de valeur régionales, notamment au sein de l’ASEAN.

L’ambassadeur a également appelé l’OMS, l’OMPI et l’OMC à mieux coordonner leur assistance technique en fonction des besoins spécifiques de chaque pays.

À l’issue de la session, Andrew Staines, sous-directeur général de l’OMPI, a salué la présentation par le Vietnam de sa stratégie de développement de l’industrie pharmaceutique et de ses orientations en faveur d’un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré. Il a exprimé son souhait de poursuivre les échanges avec le Vietnam sur l’élargissement du modèle de coopération en matière de propriété intellectuelle au sein des entreprises et le partage de cette expérience avec d’autres pays. -VNA