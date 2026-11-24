Genève (VNA) - L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié un article mettant en lumière l’un des enseignements majeurs d’une initiative pionnière, faisant du Vietnam parmi les premiers pays – aux côtés du Canada – à tester des indicateurs alignés sur le cadre opérationnel de l’OMS, conçu pour bâtir des systèmes de santé résilients au changement climatique et à faible émission de carbone.

Intitulé "Le Vietnam contribue à l’élaboration d’un cadre mondial pour des systèmes de santé résilients au changement climatique et sobres en carbone" (Vietnam helps shape a global framework for climate-resilient and low-carbon health systems), l’article s’appuie notamment sur l’exemple d’un établissement de santé de la province montagneuse de Dien Bien, régulièrement confronté aux crues soudaines, aux glissements de terrain, aux pluies extrêmes et à la contamination de l’eau potable après les catastrophes naturelles.

Des plans d’urgence avaient été mis en place, les infrastructures renforcées et le personnel de santé sensibilisé aux risques que les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent faire peser sur les services de santé. Toutefois, nombre de ces activités n’avaient auparavant pas été documentées, ni même reconnues comme des mesures d’adaptation au changement climatique dans le secteur de la santé.

Ce constat constitue l’un des principaux enseignements de cette initiative, qui vise à aider les pays à mesurer les progrès accomplis, à identifier les lacunes et à renforcer leurs efforts pour rendre les systèmes de santé plus résilients face au changement climatique et moins émetteurs de carbone.

Ces derniers temps, l’OMS a observé que le changement climatique affectait déjà directement la santé des populations, les infrastructures sanitaires et la prestation des soins dans le monde entier. Pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, les pays ont besoin d'outils concrets leur permettant d'évaluer les progrès accomplis et de définir leurs priorités. C’est précisément l’objectif du cadre d’indicateurs élaboré par l’organisation.

L’OMS explique avoir retenu le Vietnam en raison de sa forte vulnérabilité climatique et de son rôle pionnier dans ce domaine, appuyé par le Plan d’action du secteur de la santé 2019-2030, la Stratégie nationale sur le changement climatique, l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050 et la mobilisation active du ministère de la Santé auprès de ses partenaires. Par conséquent, ce programme pilote a permis non seulement d’évaluer les progrès accomplis au Vietnam, mais aussi de s’assurer de l’efficacité concrète du cadre de référence sur le terrain avant son déploiement à plus grande échelle dans le monde.

Au total, vingt indicateurs relatifs à la résilience climatique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été évalués. L’exercice s’est appuyé sur l’analyse des politiques publiques, des enquêtes provinciales, des consultations d’experts et des visites de terrain à Dien Bien, Can Tho et Gia Lai. Les résultats font apparaître des avancées encourageantes, mais aussi d’importantes marges de progression.

La représentante de l’OMS au Vietnam, la Dre Angela Pratt, a souligné que le projet pilote avait révélé de nombreuses initiatives contribuant à renforcer la résilience des services de santé face au changement climatique, mais qui n’étaient pas systématiquement documentées ni suivies. Ce projet pilote montre que mesurer les progrès ne relève pas uniquement de la responsabilité. C’est aussi un moyen de mettre en valeur les efforts existants, d’identifier des pistes pour en faire davantage et d’aider les pays à mener des actions plus avisées fondées sur des données probantes. En contribuant à tester ces indicateurs, le Vietnam apporte une contribution majeure au savoir mondial sur la manière dont les pays passent de l’ambition à l’action, en s’appuyant sur des preuves pour bâtir des systèmes de santé mieux préparés au changement climatique et plus durables sur le plan environnemental.

Ce projet pilote a été mené en étroite collaboration avec l’Administration de prévention des maladies du Vietnam (VADP), l’OMS, les autorités provinciales, des établissements universitaires et des partenaires au développement. Soutenue par le partenariat entre la Fondation Prudence et la Fondation OMS, cette initiative contribue également aux travaux de l’Alliance pour une action transformatrice sur le climat et la santé (ATACH), dont le Vietnam est membre. -VNA