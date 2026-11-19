Hanoi (VNA) - Le secteur de la santé amorce un virage vers la prévention active, délaissant la seule logique curative grâce à la généralisation des bilans réguliers et au renforcement des compétences des établissements médicaux.

Le développement des bilans de santé réguliers et des programmes de dépistage permet un diagnostic précoce et une prise en charge rapide des patients, tandis que le renforcement des compétences des établissements médicaux, la réduction des écarts de qualité entre les différents niveaux de soins et l’adaptation aux besoins spécifiques de chaque catégorie de la population demeurent des priorités essentielles pour offrir à tous une couverture sanitaire globale et continue.

La résolution n°72-NQ/TW du Politburo, qui prévoit des mesures décisives pour renforcer la protection et l’amélioration de la santé publique, appelle à délaisser une approche centrée sur les soins curatifs au profit d’une prévention proactive et d’un suivi médical global tout au long de la vie.

Des bilans de santé et des dépistages réguliers permettent de détecter précocement les maladies et les facteurs de risque, garantissant ainsi une prise en charge, un suivi et des conseils médicaux rapides.

À compter de 2026, les citoyens bénéficient d’au moins un bilan de santé ou dépistage gratuit par an, déployé progressivement selon un calendrier ciblant en priorité certaines catégories de la population. Ils seront également dotés d’un carnet de santé électronique afin de faciliter leur suivi médical sur le long terme.

Au 9 novembre, plus de 9,53 millions d’habitants de Hô Chi Minh-Ville, soit 74,6 % de la population, avaient passé un bilan de santé, effectué un dépistage ou mis à jour leur dossier médical. D’ici la fin de l’année 2026, les autorités municipales entendent accélérer la couverture auprès des étudiants, des travailleurs et des résidents n’ayant pas encore enregistré leur suivi, afin d’atteindre 100% de la population.

Selon le directeur du Département municipal de la santé, Tang Chi Thuong, l’intérêt du programme réside autant dans le volume de personnes examinées que dans l’exploitation des données médicales à des fins de gestion, de prévention et de soins. Les résultats d’analyses seront transmis aux centres de santé locaux et aux équipes communautaires de suivi continu afin d’identifier, de conseiller et de prendre en charge de manière proactive les personnes à haut risque ou déjà diagnostiquées.

Parallèlement, dans la province de Vinh Long, dans le delta du Mékong, une campagne de 90 jours offrant des bilans de santé réguliers ou des dépistages gratuits en 2026 a permis d’atteindre une couverture quasi universelle. Au 8 novembre, plus de 3,379 millions d’habitants de la province avaient ainsi été examinés, soit 99,99% de la population totale. Parmi eux, 70,23% ont bénéficié d’un dépistage gratuit, tandis que 29,76% ont été pris en charge dans des établissements médicaux.

Selon Lâm Nhu Quynh, directrice adjointe du Département provincial de la santé, ce programme a permis aux habitants de mieux connaître leur état de santé afin d’en assurer le suivi et de se faire soigner à temps. Cette expérience montre que le dépistage doit devenir une pratique régulière plutôt que de se limiter à des campagnes ponctuelles.

Dans la province septentrionale de Ninh Binh, plus de 2,677 millions de personnes, soit 60,6% de la population, avaient bénéficié d’un bilan de santé régulier ou d’un dépistage à la fin octobre 2026. Par ailleurs, quelque 946.700 élèves ont passé une visite médicale de rentrée scolaire, représentant 99,8% du public visé.

La province a mobilisé 67 établissements médicaux habilités ainsi que 129 dispensaires de quartier et de commune pour assurer des bilans de santé aux enfants de moins de six ans et aux élèves. Ce dispositif souple, déployé dans les hôpitaux, les centres de santé et via des unités mobiles, garantit également aux personnes âgées, handicapées, défavorisées ou à mobilité réduite l’accès à des soins adaptés.

La province de Ninh Binh ambitionne de recenser, d’assurer le suivi médical et de garantir au moins un bilan de santé ou un dépistage annuel à l’ensemble de ses populations cibles d’ici fin 2026. À l’horizon 2030, chaque personne examinée devrait disposer d’un dossier médical numérique régulièrement mis à jour et directement intégré à l’application nationale d’identification VNeID.

L’amélioration de la qualité des soins, le renforcement des capacités des établissements et l’accès équitable aux services médicaux constituent des priorités permanentes pour le secteur de la santé, a souligné le Dr Hà Anh Duc, directeur de l’Administration des services médicaux relevant du ministère de la Santé.

Sur le terrain, d’importantes disparités persistent entre les établissements en matière d’expertise, de ressources humaines et de plateau technique, a-t-il reconnu. En conséquence, les habitants de certaines régions sont encore contraints de parcourir de longues distances pour accéder à des soins spécialisés.

Face à la réorganisation du système de santé en trois niveaux d’expertise technique – soins primaires, de base et spécialisés – instaurée par la Loi sur l’examen et le traitement médical de 2023, une réforme de l’encadrement professionnel, de la formation et du transfert de technologies s’impose désormais.

Le Dr Duc a plaidé pour une répartition claire des responsabilités d’appui technique entre les hôpitaux, assortie d’une feuille de route précisant les établissements référents, leurs domaines d’intervention et les modalités de coordination.

En cas de pathologies complexes, les structures de proximité devront pouvoir compter sur l’assistance rapide de leur hôpital référent, sur place ou via la télémédecine, a-t-il expliqué. Les patients ne doivent être transférés vers des établissements adaptés que lorsque leur état dépasse les capacités professionnelles de la structure d’accueil.

Cette approche vise à rehausser le niveau de prise en charge locale, limiter les transferts inutiles et permettre aux citoyens de bénéficier de soins de qualité près de chez eux.

Parallèlement au renforcement des infrastructures hospitalières, l’adaptation au vieillissement de la population et le suivi médical tout au long de la vie figurent également parmi les défis majeurs à relever.

Face à l’allongement de l’espérance de vie et au vieillissement rapide de la population, la présidente du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Nguyên Thi Anh Thi, a appelé à repenser la politique de santé en privilégiant la prévention, la qualité de vie et le « bien-vieillir » plutôt que le seul traitement des maladies.

Pour ce faire, la ville mise sur un système médical moderne et spécialisé, appuyé par les nouvelles technologies et la coopération internationale, tout en développant une offre mêlant soins, villégiature et tourisme. – VNA