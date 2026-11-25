Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de la Santé a annoncé, le matin du 24 novembre, l’apparition d’un nouveau variant du virus SARS-CoV-2 et appelé la population à renforcer les mesures de prévention.

Le 19 novembre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait publié une première évaluation des risques concernant le variant PJ.2.1, désormais inscrit sur sa liste des variants à suivre. Selon l’organisation, la proportion de ce variant parmi les échantillons analysés est en hausse dans plusieurs pays. Toutefois, rien n’indique à ce stade qu’il entraîne des formes plus graves de la maladie ou qu’il se transmette plus facilement d’une personne à l’autre.

Au vu des données disponibles, l’OMS estime que le risque supplémentaire qu’il représente pour la santé publique mondiale demeure faible.Face à cette évolution, le Département de la prévention des maladies, relevant du ministère de la Santé, invite la population à ne faire preuve ni de négligence ni de panique.

Les autorités sanitaires soulignent que durant la saison hiver-printemps, les changements climatiques ainsi que la multiplication des déplacements et des rassemblements à l'occasion des fêtes de fin d'année et du Nouvel An lunaire peuvent favoriser la propagation des maladies respiratoires, dont la COVID-19, en particulier dans les lieux fréquentés, clos et mal aérés.

Les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques, les femmes enceintes ainsi que les personnes ayant une faible résistance immunitaire sont particulièrement encouragées à appliquer les gestes de protection et à consulter rapidement un médecin dès l'apparition de signes de maladie.

Le Département recommande également de porter correctement un masque dans les établissements de santé, les transports en commun et les lieux très fréquentés ou mal ventilés. Il rappelle l’importance de se laver régulièrement les mains, de se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement, ainsi que d’aérer suffisamment les logements et les lieux de travail. Toute personne présentant des symptômes d’infection respiratoire doit porter un masque lorsqu’elle est en contact avec d’autres personnes.

En cas de fièvre, de toux, de mal de gorge, d’écoulement nasal ou de fatigue, il est conseillé de limiter les contacts avec l’entourage, de demander l’avis d’un professionnel de santé et d’éviter l’automédication. En présence de signes graves, tels que des difficultés respiratoires, une douleur persistante à la poitrine ou des troubles de la conscience, il convient de se rendre immédiatement à l’hôpital.

Enfin, le ministère précise que l'inscription du variant PJ.2.1 sur la liste de suivi de l'OMS relève d'une démarche habituelle de surveillance mondiale visant à détecter et évaluer rapidement toute évolution du virus, sans que cela signifie qu'il soit plus dangereux. -VNA