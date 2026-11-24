Hanoï (VNA) - À la suite de l’explosion survenue le 24 novembre 2026, vers 8 heures, dans un établissement de restauration situé au 170, rue Nguyen Van Tuyet, dans le quartier de Dong Da, à Hanoï, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a signé la dépêche officielle n° 75/CD-TTg du Premier ministre relative à cet accident.

Selon un bilan du Service de la santé de Hanoï arrêté à 13 heures, l’explosion présumée d’une bouteille de gaz a fait 16 victimes, dont six morts et dix personnes prises en charge en urgence et bénéficiant de soins intensifs.

Au nom du gouvernement et du Premier ministre, Pham Gia Tuc a adressé ses profondes condoléances aux familles des victimes. Le Premier ministre a demandé au ministère de la Sécurité publique et aux autorités de Hanoï de poursuivre les opérations de secours et de remédier aux conséquences de l’explosion, de prendre des mesures pour prévenir l’effondrement des bâtiments endommagés et garantir la sécurité des habitants voisins, ainsi que de soutenir matériellement et spirituellement les familles touchées. Les autorités de Hanoï doivent également coordonner avec le ministère de la Sécurité publique l’enquête sur les causes de l’explosion et déterminer les responsabilités des organisations et des personnes concernées.

Le ministère de la Santé a demandé aux établissements médicaux de Hanoï de mettre tout en œuvre pour soigner les victimes.

À l’approche du Nouvel An lunaire 2027, la demande de services de loisirs et de restauration devrait augmenter, entraînant des risques pour la sécurité et l’ordre publics ainsi que des risques d’incendie et d’explosion. Le ministère de la Sécurité publique, en coordination avec les autres ministères et les autorités locales, est chargé de renforcer l’application des réglementations relatives à la prévention et à la lutte contre les incendies, ainsi qu’aux opérations de secours. Il devra intensifier la sensibilisation et l’éducation à la législation et aux compétences en matière de prévention des incendies, renforcer les contrôles et sanctionner sévèrement les infractions ayant entraîné de graves conséquences. Les établissements commerciaux et les particuliers sont appelés à respecter strictement les règles de sécurité afin de se protéger et de protéger la communauté.

Le même jour, le Comité populaire de Hanoï a publié le document n° 6587/UBND-NC, demandant aux services concernés et au Comité populaire du quartier de Dong Da de remédier rapidement aux conséquences de l’explosion, d’évacuer les ménages touchés et de leur trouver des logements temporaires.

Le président du Comité populaire municipal a chargé le directeur de la police de Hanoï, en coordination avec le président du Comité populaire du quartier de Dong Da, de diriger les opérations de remise en état et l’enquête sur les causes de l’explosion, ainsi que de déterminer les responsabilités des organisations et des personnes concernées.

Sur le plan sanitaire, le Département de l’administration des services médicaux du ministère de la Santé a demandé au Service de la santé de Hanoï de mobiliser les ressources humaines, les médicaments, les réserves de sang, les équipements et les compétences médicales nécessaires pour assurer la prise en charge rapide des victimes. Pour les cas graves dépassant les capacités des établissements concernés, il a recommandé de consulter les hôpitaux Bach Mai, Viet Duc et l’Université de médecine de Hanoï, ou d’y transférer rapidement les patients. Il a également demandé de coordonner l’identification des victimes dont l’identité n’est pas encore connue et de veiller à la santé et à la stabilité psychologique des victimes et de leurs proches.

Selon le rapport préliminaire du Service de la santé de Hanoï, neuf ambulances et 36 professionnels de santé provenant de plusieurs établissements médicaux, dont les hôpitaux Dong Da, Saint-Paul et Hoe Nhai, la polyclinique du 125 Thai Thinh et le Centre d’urgence 115 de Hanoï, ont été dépêchés sur les lieux après le signalement de l’accident. -VNA