Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville a adopté le plan directeur de la ville pour la période 2025-2050, avec une vision à 100 ans, privilégiant un développement urbain multipolaire et polycentrique, structuré autour du réseau ferroviaire urbain. Le développement urbain axé sur les transports en commun TOD est considéré comme un levier essentiel pour réorganiser l’espace urbain, valoriser les ressources foncières et créer de nouveaux moteurs de croissance.

D’ici 2050, la ville prévoit de réaliser 18 lignes ferroviaires urbaines totalisant environ 960 km, ainsi qu’un réseau ferroviaire léger et de tramways d’environ 450 km.

La ville élabore actuellement les plans d’aménagement de plusieurs zones TOD, en donnant la priorité à cinq secteurs situés le long de la ligne de métro n° 2, entre Ben Thanh et Tham Luong, couvrant une superficie totale d’environ 939 hectares. Concernant la ligne Ben Thanh-Suoi Tien, les autorités ont soumis à approbation les périmètres de huit zones TOD associées à 12 stations.

La mise en œuvre se heurte toutefois à plusieurs difficultés. De nombreux plans d’aménagement détaillés à l’échelle 1/2.000 ont été élaborés avant la fixation de l’emplacement des stations, tandis que certains projets déjà autorisés se trouvent à proximité immédiate de celles-ci. Dans les quartiers centraux, les infrastructures sont sous pression, les terrains disponibles sont rares et les coûts d’indemnisation élevés.

Selon Duong Thao Hien, directrice adjointe du Service de la planification et de l’architecture de Hô Chi Minh-Ville, la priorité sera donnée à la valorisation des terrains publics, des entrepôts, des usines dont les baux ont expiré et des terrains de projets retardés, ainsi qu’à la rénovation des quartiers résidentiels existants.

Les secteurs de la station Tao Dan, sur la ligne de métro Ben Thanh – Tham Luong, et de la station centrale Ben Thanh sont appelés à se développer selon le modèle d’aménagement urbain axé sur les transports en commun (TOD), sur une superficie totale d’environ 188 hectares. Photo : VNA

Parallèlement à la planification, la mise en place de mécanismes permettant de mobiliser les ressources foncières et de valoriser les espaces souterrains est essentielle au développement du modèle TOD. La ville est notamment autorisée à conserver l’intégralité des recettes issues de la valorisation des terrains situés dans les zones TOD pour les réinvestir dans les projets ferroviaires et les infrastructures de transport associées.

Sur la base des résolutions du Conseil populaire municipal, les organismes concernés prépareront un dossier de planification à l’échelle 1/500 pour l’ensemble de l’espace souterrain de Ben Thanh, relié au parc du 23 Septembre, au marché Ben Thanh et aux centres commerciaux voisins, en vue de créer un pôle souterrain de commerces et de services.

Toutefois, la valorisation des terrains dans les zones TOD ne doit pas seulement servir à mobiliser des financements, mais aussi garantir un équilibre des intérêts entre l’État, les entreprises et les habitants.

Selon l’architecte Nguyen Dinh Hoa, le TOD ne doit pas se limiter à accroître la densité des constructions autour des stations, mais doit permettre de créer des quartiers plus pratiques à vivre, moins dépendants des véhicules individuels et favorisant une utilisation plus efficace des terrains.

Le développement du TOD va donc au-delà de la valorisation des terrains autour des stations ou de l’augmentation de la densité des constructions. Il s’agit de repenser l’organisation de la ville autour des transports en commun. Son efficacité se mesurera non seulement aux ressources mobilisées et à l’ampleur des projets, mais aussi à l’amélioration de la qualité de vie et à un meilleur accès des habitants aux transports, au logement, à l’emploi et aux services urbains. -VNA