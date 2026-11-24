Vientiane (VNA) - La cérémonie d’inauguration et de remise du projet d’extension de l’hôpital du district de Vang Vieng, offert par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, s’est tenue le 23 novembre dans le village de Viengkeo, district de Vang Vieng, province de Vientiane.

Dans son discours, le vice-président du Comité administratif de la province de Vientiane, Siviengxay Olaboun, a exprimé l'honneur et la fierté des autorités et de la population locales à l’occasion de la réception de cet ouvrage.

Il a souligné que Vang Vieng étant une destination touristique majeure, la demande de soins médicaux y augmente rapidement, tant pour les habitants que pour les visiteurs nationaux et étrangers. Ce projet contribue à moderniser les infrastructures et à améliorer la capacité d’accueil de l’établissement.

Le responsable lao a également salué l’entreprise de construction pour avoir achevé les travaux deux mois avant la date prévue, en toute sécurité et sans perturber les activités touristiques, affirmant que la province gérera cet hôpital efficacement.

Prenant la parole, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a rappelé que les relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération globale et de cohésion stratégique entre les deux pays constituaient un patrimoine inestimable, qui se concrétise notamment par des ouvrages au service des populations.

Félicitant les équipes vietnamiennes et lao pour leur étroite collaboration, il a souhaité que les autorités locales mobilisent les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires au fonctionnement et à l’entretien durables de l’établissement.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Vanpheng Phanthanalay, directrice du Service de la santé de la province de Vientiane, a confié son émotion face à cette aide précieuse, alors que les anciens locaux étaient exigus et équipés de matériel vieillissant.

D’une superficie de 3 320 m², le nouveau bâtiment de deux étages abrite des services de consultation, d’urgence, de maternité et de pédiatrie, ainsi qu’un bloc opératoire doté de deux salles et 43 lits d’hospitalisation. Il dispose également d’infrastructures annexes complètes.

Cet établissement devrait aussi favoriser les échanges professionnels entre les deux pays, notamment dans les domaines de la formation et du diagnostic, grâce à une coopération avec la province vietnamienne de Lao Cai. -VNA