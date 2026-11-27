Hanoi (VNA) - Le Comité de pilotage de la recherche, du rassemblement et d’identification des martyrs de la ville de Dông Nai (Sud) a organisé vendredi 27 novembre une cérémonie de rapatriement, via le poste-frontière international de Hoa Lu, les restes de soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au Cambodge, dans le cadre de la première phase de la campagne de recherche de la saison sèche 2026-2027.

Au terme d’une mission menée du 22 août au 26 novembre au Cambodge dans des conditions difficiles, l’équipe vietnamienne K72 a retrouvé et exhumé les restes de 117 soldats tombés au champ d’honneur, dont 107 dans la province de Kratie et 10 dans celle de Kampong Thom.

Aux côtés de l’équipe K72, l’équipe K76 a multiplié ses opérations sur le territoire national en se déployant en plusieurs détachements, ce qui lui a permis d’élargir son périmètre de recherche pour exhumer les restes de 115 soldats tombés au champ d’honneur et prélever 35 échantillons biologiques.

Selon le sous-colonel Vu Van Tho, chef de l’équioe K72, dans l’exercice de leurs missions, les cadres et soldats du Commandement militaire de la ville de Dông Nai ont pour priorité absolue de retrouver un maximum de restes de martyrs afin de les rapatrier au plus vite auprès de leurs frères d’armes et de leurs familles.

Parmi les restes exhumés au Cambodge, les autorités ont notamment identifié ceux du soldat tombé au champ d’honneur Vuong Dinh Minh, originaire de la commune de Nghi Hai (ancien district de Nghi Lôc, province de Nghê An), apportant ainsi une réponse attendue depuis des décennies par sa famille.

Pour l’unité chargée de l’opération, ce rapatriement des restes depuis le Cambodge — salué tout au long du parcours par l’hommage des autorités locales et de la population — représente un profond honneur.

Tout au long du convoi funéraire menant les héros morts pour la patrie vers le cimetière, une foule nombreuse composée d’habitants, d’élèves, de fonctionnaires ainsi que de membres des forces armées et de la police s’est massée le long des routes, drapeaux et fleurs à la main, pour leur rendre hommage, a indiqué le colonel Bui Van Sy, commissaire politique adjoint du Commandement militaire de la ville de Dông Nai.

Le responsable a tenu à remercier la population pour cette marque d’affection témoignée aux martyrs lors de leur voyage vers leur dernière demeure.

Le Comité de pilotage de la recherche, du rassemblement et d’identification des martyrs de la ville de Dông Nai a achevé le rapatriement de l’ensemble des restes des héros morts pour la patrie, exhumées dans le pays et au Cambodge, vers le cimetière des martyrs. Les forces mobilisées poursuivent actuellement les derniers préparatifs en vue de la cérémonie d’inhumation.

Les 232 restes des martyrs retrouvés lors de cette campagne de recherche ont été transférées au mémorial du cimetière des martyrs de Binh Phuoc, dans la commune de Dông Tâm, où elles ont été officiellement remises au Département provincial des affaires intérieures avant la cérémonie d’hommage et d’inhumation prévue le 5 décembre. – VNA