Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a réaffirmé la détermination constante du Parti et de l'État à protéger les droits et intérêts légitimes des personnes handicapées dans l'esprit de « ne laisser personne de côté », lors d'une rencontre avec les délégués exemplaires participant au 11e Congrès national de l'Association des malvoyants du Vietnam, le 25 novembre à Hanoï.

À cette occasion, le président de l'Association, Pham Viet Thu, a dressé le bilan positif du mandat 2022-2026 - marqué par l'atteinte et le dépassement de nombreux objectifs en matière d'emploi, de formation professionnelle, de protection sociale, de communication, d'éducation et de technologies - et présenté les dix indicateurs clés ainsi que les priorités du nouveau mandat 2026-2031.

Saluant le parcours de l'Association depuis sa création il y a plus de 57 ans, en 1969, le dirigeant To Lam a affirmé que si la déficience visuelle restreint la vue, elle ne saurait limiter l'intelligence, l'âme ni la volonté de vivre utilement et de contribuer à la société.

Rappelant les directives n° 11 et n° 14 adoptées en 2026 par le Bureau politique et le Secrétariat sur le renforcement de la direction du Parti et le rôle des organisations de masse pour les personnes handicapées, le dirigeant To Lam a insisté sur la nécessité de placer leurs membres, le peuple et les intérêts nationaux, l'inclusion et la satisfaction des membres au cœur de toute démarche, tout en veillant à la mise en œuvre rapide et efficace des politiques publiques.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, offre des cadeaux aux délégués de l'Association des malvoyants du Vietnam. Photo: VNA

Pour la période à venir, le dirigeant a invité l'Association à consolider son organisation plus solide, à valoriser les cadres compétents, notamment les jeunes et féminins, à protéger les droits et intérêts légitimes des membres, et à renforcer le soutien aux malvoyants en situation précaire, notamment dans les zones reculées, frontalières et peuplées de minorités ethniques. Il a préconisé de développer les modèles de formation professionnelle, faciliter l'accès au crédit, renforcer les organisations sociales afin d'assurer l'autonomie économique pour les personnes malvoyantes.

Le secrétaire général du Parti et président de la République souligne la nécessité d’élargir les possibilités d’apprentissage et d’accès au savoir, de poursuivre et de développer l’enseignement du braille et les bibliothèques de livres audio, ainsi que d’encourager les malvoyants à améliorer leurs compétences professionnelles.

Enfin, il a encouragé les membres à cultiver l'esprit de solidarité, d'autonomie, de résilience et d’aspiration de surmonter, à étudier activement, à travailler sérieusement, à participer pleinement aux activités sociales, culturelles, sportives et à être les représentants des personnes handicapées.

Il a exhorté l'Assemblée nationale, le gouvernement, le Front de la Patrie et les autorités locales à examiner avec diligence les propositions de l'Association et à perfectionner la législation relative à l'assistance sociale - couvrant la santé, l'éducation, l'assurance sociale et la formation professionnelle - afin de permettre aux malvoyants de prendre part aux programmes cibles nationaux et de renforcer leurs compétences numériques. -VNA