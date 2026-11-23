Hanoi (VNA) - L’enseignement et l’apprentissage du vietnamien à l’étranger bénéficient de nombreux atouts, notamment l’essor des technologies de l’information et d’Internet, les politiques de soutien de l’État ainsi que l’attachement des familles à leurs racines, a souligné la Dr Hà Ngoc Huyên, enseignante au département de langue vietnamienne de l’Institut des langues étrangères, rattaché à l’Université d’économie et de commerce international de Pékin (UIBE).

L’essor d’Internet et des nouvelles technologies facilite désormais l’enseignement et l’apprentissage du vietnamien à l’étranger, a-t-elle indiqué, ajoutant que cette dynamique s’appuie sur le développement d’outils d’apprentissage à distance et d’applications dédiées, mais aussi sur l’abondance de contenus culturels et de divertissement en ligne, tels que le cinéma, la musique, YouTube ou TikTok.

Le Parti et l’État vietnamiens accordent une attention croissante à l’enseignement de la langue vietnamienne auprès de la diaspora. À titre d’exemple, l’ambassade du Vietnam en Chine a organisé en 2025 des cours de vietnamien destinés aux ressortissants et aux Vietnamiens résidant dans le pays. Parallèlement, le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger a multiplié les sessions de formation pédagogique, en présentiel comme à distance, à l’intention des enseignants de la diaspora.

Au fil des cours et des échanges avec de nombreux parents vietnamiens, j’ai constaté leur volonté marquée de voir leurs enfants préserver leur langue et leur culture. C’est une immense source de motivation pour les enseignants, a confié la Dr Hà Ngoc Huyên, qui enseigne au sein des cours de vietnamien destinés aux ressortissants vietnamiens en Chine, organisés par l’ambassade du Vietnam.

Interrogée par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Chine sur les défis liés à l’enseignement du vietnamien, la Dr Hà Ngoc Huyê a pointé le manque d’immersion linguistique. Les jeunes nés et élevés à l’étranger ont pour langue maternelle celle de leur pays d’accueil, ce qui limite leur pratique du vietnamien au strict cadre familial.

Cette situation favorise l’oubli, les erreurs de prononciation et une certaine appréhension à s’exprimer. Pour pallier ces obstacles et stimuler l’envie d’apprendre de ses élèves, elle a constamment renouvellé ses méthodes pédagogiques.

« Dans le cadre de mon enseignement, j’aborde le vietnamien par le prisme de la culture, notamment en étudiant les fêtes traditionnelles comme le Têt pour les comparer à celles de la Chine », a-t-elle faitt savoir, expliquant que cette approche comparative stimule l’intérêt des élèves tout en renforçant leur compréhension et leur attachement à leurs racines vietnamiennes.

Pour rendre l’apprentissage plus ludique, elle s’est également appuyée sur des chansons, des poèmes, des supports visuels ou des jeux de devinettes. Par ailleurs, elle a privilégié la mise en situation pratique — jeux de rôle au marché, ateliers de cuisine ou commande au restaurant — afin que les apprenants perçoivent l’utilité concrète de la langue au quotidien.

Selon elle, l’intérêt du public chinois pour le Vietnam se cristallise autour de trois axes majeurs : la gastronomie, le patrimoine historique et les arts traditionnels. « La culture culinaire arrive en tête, avec en première ligne le pho, le banh mi et le café », a précisé l’universitaire. Viennent ensuite l’histoire et les sites classés — tels que la dynastie des Nguyên, la vieille ville de Hôi An, la baie de Ha Long ou les vestiges chams — ainsi que les arts de la scène traditionnels, les étudiants se montrant particulièrement réceptifs aux marionnettes sur l’eau, au cheo (théâtre populaire) et à la nha nhac (musique de cour de Huê).

L’universitaire a toutefois souligné que de nombreux pans de la culture vietnamienne restent encore méconnus à l’étranger, citant notamment les estampes populaires de Dông Hô et Hang Trông, la littérature orale (poèmes, chants folkloriques, proverbes), ou encore la culture villageoise et les croyances liées à la riziculture inondée.

Pour assurer leur rayonnement, elle a plaidé pour la réalisation de courtes séries vidéo sur TikTok, Instagram et YouTube dévoilant les coulisses de l’artisanat traditionnel, dont les estampes populaires de Dông Hô et Hang Trông ou la confection de banh côm (gâteau de jeune riz gluant farci de haricots verts) ainsi que des scènes de la vie agricole, tels le repiquage et la moisson dans les rizières en terrasses.

La Dr Hà Ngoc Hiên a également recommande l’organisation d’expositions en Chine et la publication de livrets bilingues consacrés à la poésie, aux chants populaires et aux proverbes vietnamiens, dans l’objectif d’offrir au public local une immersion plus approfondie dans le quotidien et le folklore du Vietnam. – VNA