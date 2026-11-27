Hanoï (VNA) - Lors du séminaire sur l’éducation 2026, tenu le 27 novembre à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé à transformer les politiques éducatives en meilleures conditions d'apprentissage, en formations de meilleure qualité et en opportunités de développement pour les enseignants et les élèves.

Lors de son intervention, il a souligné que l’organe législatif avait récemment adopté plusieurs textes majeurs pour lever les obstacles institutionnels, notamment la Loi sur les enseignants, la Loi modifiant et complétant certains d'articles de la Loi sur l'éducation, la Loi sur l'enseignement professionnel (modifiée) et la Loi sur l'enseignement supérieur (modifiée). Malgré les efforts du gouvernement, des ministères et des collectivités locales, la mise en place du cadre institutionnel, l’allocation des ressources et l’attribution des missions ne signifiaient pas pour autant que tous les obstacles étaient levés ni que les résultats escomptés étaient atteints.

Citant la directive du secrétaire général du Parti et président To Lam, selon laquelle toute politique éducative doit se mesurer aux progrès, au bonheur et à l’avenir des apprenants, il a appelé les organes concernés à accélérer l’application des politiques et à résoudre des difficultés relevant de leur autorité

Le plus haut législateur a demandé au ministère de l’Éducation et de la Formation de perfectionner le programme d’enseignement général afin qu’il reste pratique, allégé et adapté aux réalités, tout en organisant des examens justes et sans pression inutile.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer l’éducation morale à l’école en étroite collaboration avec les familles, de combler rapidement la pénurie d’enseignants dans les zones montagneuses, frontalières et peuplées de minorités ethniques, et de promouvoir une véritable autonomie des universités sans transférer la charge financière aux étudiants.

Concernant la formation professionnelle, le dirigeant a plaidé pour une coopération étroite avec les entreprises afin de répondre directement aux besoins du marché du travail, tout en encourageant les investissements privés et en éliminant les établissements de faible qualité.

Séminaire sur l’éducation 2026. Photo: VNA

Rappelant des mesures concrètes déjà engagées, comme la gratuité des frais de scolarité de la maternelle au lycée dès l’année scolaire 2025-2026 et la construction de 248 écoles en zones montagneuses, il a exigé de définir clairement les responsabilités de chaque organe pour offrir de meilleures conditions d’étude aux élèves.

Pour sa part, le vice-Premier ministre Le Tien Chau a affirmé la détermination du gouvernement à lever les blocages dans la mobilisation et l’utilisation des ressources. Il a annoncé la poursuite d’une révision globale des programmes et des manuels scolaires pour résoudre le manque d’enseignants dès l’année scolaire 2026-2027.

Le gouvernement prévoit également de réorganiser les universités publiques afin de réduire d’au moins 20% le nombre d’établissements d’ici le premier trimestre 2027, tout en développant trente universités clés et trois à cinq universités d’élite. De plus, des connaissances en intelligence artificielle seront intégrées aux programmes scolaires dès la rentrée 2026-2027, accompagnées d’un projet de gestion de l’usage des téléphones intelligents et des réseaux sociaux à l’école. -VNA