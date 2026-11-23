Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a lundi 23 novembre la Croix-Rouge du Vietnam à bâtir une société plus solidaire et protectrice, à l’occasion du 80e anniversaire de l’organisation (23 novembre 1946-2026), décorée pour la deuxième fois de l’Ordre du Travail de première classe.

Forte de 80 ans de solidarité et avec l’appui du Parti et de l’État, de la population et des partenaires internationaux, la Croix-Rouge du Vietnam doit, à l’approche de son centenaire, bâtir une société fondée sur la bienveillance et l’entraide communautaire, où chaque personne en détresse reçoit une aide rapide pour se relever, a-t-il déclaré.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs anciens hauts dirigeants vietnamiens, dont l’ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh, l’ancien président de la République, Truong Tân Sang, et l’ancienne présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, le membre du Politburo et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu, ainsi que des responsables de ministères, d’organisations publiques et des représentants du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d’autres organisations internationales.

Née dans le sillage de la Révolution d’août 1945 et héritière d’une longue tradition nationale d’entraide, la Croix-Rouge du Vietnam a été fondée sous l’impulsion du président Hô Chi Minh pour répondre aux urgences humanitaires de l’époque.

L’organisation voit officiellement le jour le 23 novembre 1946, à l’issue du premier Congrès des délégués réuni dans la maison communale du village de Thanh Âm (aujourd’hui rattaché à la commune de Vân Dinh, à Hanoi). Alors baptisée Société de la Croix-Rouge du Vietnam, elle désigne à cette occasion le président Hô Chi Minh comme son premier président d’honneur. Sur le plan international, l’organisation intègre le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1957, avant d’adopter officiellement en 1965 son appellation actuelle en Croissant-Rouge du Vietnam.

Historiquement engagée dans les secours d’urgence, l’aide alimentaire et l’assistance aux victimes de guerre, l’Association a progressivement fait évoluer ses actions vers des programmes humanitaires au plus près des réalités locales. Au fil des ans, l’organisation s’est imposée comme un trait d’union essentiel entre les donateurs – pouvoirs publics, entreprises, particuliers et partenaires internationaux – et les populations les plus fragiles, notamment celles frappées par des catastrophes naturelles. Sur la période 2022-2026, le montant global des opérations humanitaires menées par l’Association a dépassé les 21.100 milliards de dôngs (plus de 817 millions de dollars), permettant de venir en aide à plus de 52 millions de personnes vulnérables ou en situation de précarité.

Le secrétaire général et président Tô Lâm, entouré des hauts dirigeants du Parti et de l'État, procède au lancement officiel du Portail national humanitaire numérique, à Hanoi, le 23 novembre. Photo : VNA

La vitalité d’une organisation humanitaire réside dans sa capacité à traduire ses valeurs en actes concrets grâce à la mobilisation bénévole de millions de bienfaiteurs — particuliers, familles, associations ou entreprises, au Vietnam comme à l’étranger — qui mettent leur temps, leur expertise et leurs ressources au service des plus démunis, a déclaré le secrétaire général et président Tô Lâm.

Qu’il s’agisse d’une contribution d’envergure ou d’un geste modeste, chaque initiative demeure précieuse par la solidarité et le sens des responsabilités civiques qu’elle incarne. Chacun contribue selon ses moyens, individuellement ou collectivement, mais tous sont animés par un même élan de solidarité face à la souffrance d’autrui. Cette synergie entre l’engagement constant des acteurs de terrain et la mobilisation spontanée de millions de citoyens fait aujourd’hui la force du mouvement humanitaire et perpétue la tradition d’entraide du Vietnam, a-t-il indiqué.

Face aux nouveaux défis imposés à l’action humanitaire par les catastrophes naturelles, le changement climatique, les épidémies, le vieillissement démographique, la pauvreté, les inégalités et les situations d’urgence, le secrétaire général et président Tô Lâm a appelé à un renouvellement profond des mentalités et des méthodes d’intervention. Il a ainsi plaidé pour le passage d’une simple logique d’aide d’urgence à une démarche proactive de prévention et d’anticipation, visant à restaurer les moyens de subsistance des populations, stabiliser leurs conditions de vie et renforcer leur autonomie.

Dans la nouvelle ère, l’action humanitaire doit s’inscrire dans une démarche durable et centrée sur l’humain, visant à préserver la dignité des populations tout en renforçant leur autonomie. Au-delà de la seule réponse aux urgences matérielles, l’assistance a pour vocation d’ouvrir des perspectives, de développer les compétences et de donner aux personnes la confiance nécessaire pour bâtir elles-mêmes leur avenir. À ce titre, la Croix-Rouge du Vietnam doit s’emploier à relier les politiques publiques aux réalités du terrain en mobilisant les ressources sociales et son réseau de cadres, d’adhérents, de bénévoles et de partenaires pour déployer une aide ciblée et réactive.

À l’avenir, la Croix-Rouge du Vietnam devra consolider et développer ses antennes locales afin de les adapter au nouveau modèle d’administration locale, renforcer la formation de ses cadres, élargir son réseau de bénévoles et formuler de manière proactive des propositions visant à perfectionner le cadre juridique, les mécanismes d’action ainsi que les dispositifs de soutien et de rémunération.

Fort d’une tradition de 80 ans marquée par la solidarité et l’altruisme, l’Association aborde le cap de son centenaire avec l’appui du Parti, de l’État et des partenaires internationaux, ainsi que l’engagement de la population et des différents secteurs. Dans ce cadre, elle doit contribuer à bâtir une société où la bienveillance s’érige en véritable mode de vie et où chaque communauté possède les moyens de se protéger et de s’entraider. L’objectif est ainsi de garantir à toute personne en détresse une aide rapide et une réelle chance de se relever, a souligné secrétaire général et président Tô Lâm.

À cette occasion, le Prix humanitaire du Vietnam «La Lampe de la Bienveillance», le projet «La personne la plus proche» ainsi que la nouvelle interface du Fonds humanitaire du Vietnam ont été officiellement lancés. Ces initiatives visent à saluer les contributions concrètes et variées en faveur de la communauté, tout en encourageant les projets novateurs et les efforts durables menés sur le terrain humanitaire. – VNA