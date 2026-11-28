Hanoï (VNA) – Le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, a réaffirmé, le 28 novembre, que le Vietnam accordait une priorité élevée au renforcement de ses relations avec le Laos, lors d’une rencontre à Hanoï avec le Premier ministre lao, Saleumxay Kommasith.

Cette rencontre s’est tenue à l’occasion de la visite officielle du chef du gouvernement lao au Vietnam et de sa participation au 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et au 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS).

Tran Cam Tu a chaleureusement félicité Saleumxay Kommasith pour son élection au poste de Premier ministre du Laos, se disant convaincu qu’il contribuerait activement à l’édification et au développement de son pays ainsi qu’au renforcement des relations spéciales entre les deux nations.

À l’approche du 51e anniversaire de la Fête nationale du Laos, célébré le 2 décembre 2026, il a salué les réalisations importantes du Parti, de l’État et du peuple lao, notamment les premiers résultats obtenus dans la mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et du 10e Plan quinquennal de développement socio-économique. Il s’est dit convaincu que le Laos continuerait à atteindre les objectifs fixés par son Congrès.

Le Premier ministre lao a présenté les principaux résultats de sa visite, indiquant que ses entretiens et rencontres avec les dirigeants vietnamiens, notamment le secrétaire général du PCV et président de la République, Tô Lâm, le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, avaient été fructueux.

Les deux parties ont exprimé leur détermination à mettre en œuvre efficacement les accords conclus à haut niveau et à accélérer la réalisation des projets d’infrastructures, de transport et d’énergie.

Le chef du gouvernement lao Saleumxay Kommasith a salué les résultats de la coopération entre le Vietnam et le Laos dans différents domaines ces derniers temps, soulignant qu’en 2026, le Vietnam occupait la première place parmi les investisseurs étrangers au Laos et était devenu le deuxième investisseur du pays. Il a appelé à intensifier les échanges d’expériences, à renforcer la coordination des positions dans les forums internationaux et à promouvoir la connectivité entre les deux économies.

Il a également plaidé pour un approfondissement de la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce, de l’investissement, de l’éducation, de la formation, de la culture et des échanges entre les populations.

De son côté, Tran Cam Tu a souligné que le Vietnam accordait constamment une importance particulière et une priorité élevée au développement des relations bilatérales. Il a qualifié l’amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la connectivité stratégique entre les deux pays de patrimoine inestimable, mais aussi de nécessité stratégique pour les deux Partis et les deux États.

Il a proposé de maintenir les échanges de haut niveau, de renforcer la coopération entre les deux Partis, notamment dans la formation des cadres et le partage d’expériences en matière de construction du Parti, ainsi que de promouvoir la coopération entre les collectivités locales, en particulier celles situées le long de la frontière commune.

Le responsable vietnamien a enfin appelé à organiser avec succès les activités de l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos 2027, afin de transmettre aux jeunes générations la tradition de solidarité et d’amitié entre les deux peuples.

Le Premier ministre lao a affirmé que son gouvernement travaillerait en étroite coordination avec son homologue vietnamien pour concrétiser les accords conclus à haut niveau et promouvoir une coopération substantielle et efficace. Il s’est dit convaincu que les relations entre les deux pays continueraient à se développer de manière toujours plus approfondie. -VNA