

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé le Vietnam et le Laos à renforcer leur interconnexion stratégique dans tous les domaines, à donner un nouvel élan à leur coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, et à porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 5 milliards de dollars, puis à 10 milliards de dollars dans les années à venir.



Il a fait cette déclaration lors d’une réception, le 27 novembre à Hanoï, du Premier ministre lao Saleumxay Kommasith, en visite officielle au Vietnam pour participer au 12e Sommet de la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV 12) et au 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS 11).



Le dirigeant To Lam a salué la première visite officielle au Vietnam de Saleumxay Kommasith depuis son entrée en fonction en tant que Premier ministre, estimant qu’elle revêtait une grande importance politique pour le renforcement de la confiance politique, la concrétisation des engagements et accords de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays, ainsi que l’approfondissement des relations bilatérales.

Panorama de la rencontre. Photo : VNA





À l’approche du 51e anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre 2026), le dirigeant vietnamien a félicité le Parti, l’État et le peuple lao pour les importantes réalisations obtenues et s’est dit convaincu que le Laos mettrait en œuvre avec succès la résolution du 12e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire lao et atteindrait ses objectifs de développement dans la nouvelle période.



De son côté, le Premier ministre lao Saleumxay Kommasith a remercié le Parti, l’État, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux et l’attention particulière accordée à sa délégation. Il a affirmé que le Parti, l’État et le peuple lao accordaient toujours la priorité absolue à la préservation et au développement des relations avec le Vietnam, qualifiant celles-ci de relations spéciales sans équivalent dans les relations internationales et de patrimoine inestimable revêtant une importance stratégique pour les deux pays. Il a également exprimé sa profonde gratitude pour le soutien précieux et sincère du Vietnam au Laos, tant dans sa lutte pour la libération nationale que dans son œuvre actuelle d’édification et de développement du pays.



Le Premier ministre lao a informé son interlocuteur des efforts déployés par son gouvernement pour mettre en œuvre la Résolution du 12e Congrès national du Parti, stabiliser la macroéconomie, surmonter les difficultés économiques et financières, améliorer l’environnement des affaires, développer les infrastructures et améliorer les conditions de vie de la population.



Les deux dirigeants se sont réjouis des avancées positives et concrètes des relations bilatérales, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, ainsi que dans ceux des infrastructures de transport, de l’énergie et du développement des ressources humaines. To Lam a salué les résultats de la coopération entre les deux gouvernements et la coordination étroite entre les deux Premiers ministres dans la mise en œuvre des engagements de haut niveau et des projets prioritaires.



Concernant les orientations futures, le dirigeant To Lam a proposé de renforcer les échanges d’expériences dans des domaines présentant de nombreuses similitudes entre les deux pays, tels que le perfectionnement des institutions, le renouvellement des méthodes de direction, l’édification et le redressement du Parti, l’amélioration de la qualité du travail des cadres, ainsi que la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs. Le Vietnam est prêt à partager ses expériences et à soutenir le Laos dans ces domaines.



Il a également appelé à intensifier la coopération en matière de défense et de sécurité, à préserver la stabilité des frontières, à accélérer la mise en œuvre des projets stratégiques visant à renforcer la connectivité dans les domaines des infrastructures, des transports et de l’énergie, ainsi qu’à approfondir les échanges dans l’éducation, la formation, les sciences et les technologies et la transformation numérique. Il a notamment souligné la nécessité de tirer pleinement parti des résultats du projet de gestion des données démographiques et de délivrance de cartes d’identité au Laos.



Le Premier ministre lao Saleumxay Kommasith a partagé les orientations proposées par le dirigeant vietnamien et affirmé que le gouvernement lao travaillerait en étroite coordination avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, accélérer les projets prioritaires et insuffler un nouvel élan aux relations économiques, commerciales et en matière d’investissement.



Les deux dirigeants ont enfin souligné l’importance de consolider la solidarité et la confiance politique, tout en approfondissant la coopération intégrale dans un contexte régional et international complexe. Ils ont convenu de bien préparer l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos 2027, qui marquera le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre les deux pays, ainsi que de renforcer leur coordination dans les forums régionaux et internationaux et la coopération trilatérale Vietnam-Laos-Cambodge.



Ils ont réaffirmé leur détermination à préserver et à promouvoir les relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et d’interconnexion stratégique entre le Vietnam et le Laos, au service de l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie dans chacun des deux pays.- VNA