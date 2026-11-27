Hanoï (VNA) – À l’invitation du Premier ministre Le Minh Hung, son homologue lao, Saleumxay Kommasith, accompagné de son épouse, effectue une visite officielle au Vietnam et participe au 12e Sommet de la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV-12) ainsi qu’au 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS-11) les 27 et 28 novembre 2026.



Il s’agit de la première visite officielle au Vietnam et du premier déplacement bilatéral à l’étranger du Premier ministre Saleumxay Kommasith depuis l’approbation de sa nomination au poste de Premier ministre par l’Assemblée nationale lao en octobre 2026, confirmant la place prioritaire qu’occupe le Vietnam dans la politique étrangère du Laos.



Depuis l’établissement des relations diplomatiques le 5 septembre 1962 et la signature du Traité d’amitié et de coopération le 18 juillet 1977, les liens bilatéraux n’ont cessé de se consolider. Portées au niveau de « grande amitié, solidarité spéciale et coopération intégrale » en février 2019, ces relations se sont enrichies d’une nouvelle dimension de « cohésion stratégique » lors de la visite d’État au Laos du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, en décembre 2025, reflétant une vision commune et des intérêts stratégiques imbriqués.



Au cours des dix premiers mois de 2026, les deux pays ont échangé plus de 120 délégations, dont 17 de haut niveau. Parmi les événements marquants figurent les visites d’État réciproques du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, en 2026.



Les échanges commerciaux ont atteint 3 milliards de dollars en 2025 et plus de 1,88 milliard sur les neuf premiers mois de 2026, avec l’objectif d’atteindre 5 puis 10 milliards de dollars dans les années à venir. Les deux pays accordent de l’importance à l’interconnexion de leurs infrastructures de transport, d’énergie, de télécommunications et de logistique.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung (à gauche) et son homologue lao Saleumxay Kommasith. Photo : VNA



En août 2026, le Vietnam comptait 301 projets d’investissement au Laos, représentant un capital total enregistré de plus de 7 milliards de dollars, ce qui le plaçait au deuxième rang des investisseurs étrangers dans ce pays.



La coopération en matière de défense et de sécurité continue de s’élargir et demeure un pilier essentiel des relations bilatérales, contribuant au maintien de la stabilité politique et de la sécurité dans chaque pays.



Dans les domaines culturel et éducatif, les deux pays ont mis en service le parc de l’Amitié Laos-Vietnam à Vientiane en décembre 2025. Les deux pays ont également obtenu en juillet 2025 l’extension du site du patrimoine mondial de Phong Nha-Ke Bang, au Vietnam, au parc national de Hin Nam No, au Laos, formant ainsi le premier site naturel transfrontalier du patrimoine mondial en Asie du Sud-Est. En 2025, le Vietnam a accordé 1.185 bourses d’études au Laos, tandis que le Laos en a octroyé 60 au Vietnam.



La visite du Premier ministre lao Saleumxay Kommasith devrait donner un nouvel élan politique aux relations bilatérales, consolider la confiance politique et favoriser la concrétisation des accords de haut niveau en programmes et projets de coopération.



Selon l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, cette visite témoigne de l’approfondissement de la cohésion stratégique entre les deux pays. La participation du Premier ministre lao aux sommets ACMECS-11 et CLMV-12 reflète également leur coordination croissante sur les questions régionales et leur volonté commune de bâtir une sous-région du Mékong pacifique, stable, solidaire, interconnectée et engagée dans un développement durable, dans l’intérêt des pays et des populations de la région.



Pour sa part, l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a souligné que cette visite offrait aux dirigeants des deux pays l’occasion de dresser un bilan de leur coopération, notamment de la mise en œuvre des accords de haut niveau, et de définir les orientations futures afin d’approfondir les relations bilatérales et d’en renforcer l’efficacité. – VNA