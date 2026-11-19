Vientiane (VNA) – La « Réception du thé diplomatique 2026 », organisée par le ministère lao des Affaires étrangères, s'est tenue le matin du 18 novembre à Vientiane. Ce rendez-vous annuel réunit des femmes diplomates lao, les épouses de diplomates et des représentantes des organisations internationales accréditées au Laos. Il vise à renforcer la solidarité et la coopération, tout en offrant aux pays participants une occasion de faire découvrir leur identité culturelle.

Participant sous le thème « Quintessence de la culture culinaire vietnamienne », l’ambassade du Vietnam a aménagé un espace d’exposition présentant des livres, des objets d’art, des produits agricoles de haute qualité ainsi que des épices typiques des trois régions du pays telles que le thé, le café, l’anis étoilé, la cannelle, la cardamome et le poivre. L’espace était harmonieusement décoré d’illustrations sur la céramique et la gastronomie vietnamiennes, mettant en valeur la richesse et le raffinement de l’art culinaire national.

Le stand gastronomique proposait également plusieurs spécialités traditionnelles, dont le cha com (pâté de porc au jeune riz gluant), le banh bot loc (ravioli translucide aux crevettes), le cha chia (brochette de porc grillé), le banh phu the (gâteau conjugal) et le che long nhan (compote de longanes). L'épouse de l'ambassadeur, entourée de femmes diplomates et d'épouses de membres du personnel de l'ambassade, a pris part à la préparation et à la présentation de ces mets, permettant aux visiteurs de découvrir des saveurs authentiques de la cuisine vietnamienne.

L'ambassade du Vietnam a par ailleurs contribué au programme artistique avec deux prestations assurées par des élèves de l'école bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du.

Les stands et les spectacles vietnamiens ont suscité un vif intérêt auprès du public, notamment des épouses de dirigeants lao et des membres du corps diplomatique. Les activités proposées ont été saluées par le comité d'organisation et ont contribué à faire découvrir la culture vietnamienne ainsi que son peuple.

À travers cette participation, l'ambassade du Vietnam poursuit ses efforts de diplomatie culturelle en faveur d'une meilleure compréhension mutuelle entre le Vietnam, le Laos et la communauté diplomatique à Vientiane.

Cette initiative contribue également à consolider la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre les deux pays, au service de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.-VNA