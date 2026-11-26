



Paris, 26 novembre (VNA) – Le cinéma vietnamien continue de susciter l’intérêt de la critique française. Le film « Thinh giac » (Hearing), réalisé par Le Bao, a été sélectionné dans la compétition internationale de la 48e édition du Festival des Trois Continents, qui se tient à Nantes, dans l’ouest de la France.



Dans un article publié le 26 novembre, le journal Le Monde a salué le talent de Le Bao, soulignant notamment son sens du rythme ainsi que sa maîtrise de l’image et du son, autant d’éléments qui contribuent à façonner le style singulier du jeune cinéaste vietnamien sur la scène internationale.



Né à Hô Chi Minh-Ville en 1990, Le Bao s’est fait connaître avec son premier long métrage, « Taste », qui a remporté le Prix spécial du jury dans la section « Encounters » du Festival international du film de Berlin en 2021. « Hearing » a également concouru pour le Léopard d’or au Festival du film de Locarno, en Suisse, en août 2026.



D’une durée de 128 minutes, « Hearing » explore les tensions qui traversent les relations familiales ainsi que les difficultés de la communication humaine, à travers le parcours d’un technicien spécialisé dans la mesure du son. Le film s’inspire des souvenirs d’enfance et de la vie familiale du réalisateur. Il s’agit d’une coproduction réunissant neuf pays et territoires : le Vietnam, Singapour, la Norvège, la France, l’Indonésie, l’Arabie saoudite, le Cambodge, la Thaïlande et Taïwan (Chine).



Selon Le Monde, le cinéma vietnamien fait preuve d’une créativité remarquable, portée par l’émergence de réalisateurs talentueux. Au Festival des Trois Continents, le cinéaste Bui Thac Chuyen a remporté la Montgolfière d’or en 2024 pour son film « Glorious Ashes », tandis que le réalisateur Truong Minh Quy a décroché la Montgolfière d’argent en 2025 et siège cette année au jury du festival.



Le Festival des Trois Continents, qui se déroule du 20 au 28 novembre, est un rendez-vous cinématographique international consacré aux œuvres d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Le palmarès de la compétition internationale de cette édition devrait être dévoilé le 27 novembre.- VNA

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