Hanoi (VNA) - Le quartier de My Dinh, à Hanoi, se transformera en scène à ciel ouvert les 5 et 6 décembre prochains pour accueillir l'édition 2026 du Festival de l'amitié Vietnam-République de Corée, a annoncé vendredi 27 novembre le Centre culturel sud-coréen au Vietnam.

Organisé le long de la rue Trân Van Lai, l'événement entend faire dialoguer les patrimoines séculaires des deux pays avec leur culture populaire contemporaine.

Au-delà de la programmation artistique, ce rendez-vous vise à consolider les liens bilatéraux en mobilisant plus de 70 entreprises et organisations vietnamiennes et sud-coréennes, réunies sur place pour favoriser les échanges entre les deux peuples.

De la scène traditionnelle aux rythmes populaires

Aux côtés des chanteurs populaires vietnamiens et sud-coréens, le public pourra découvrir la finesse du patrimoine vivant sud-coréen. Le Centre culturel sud-coréen au Vietnam a en effet convié une troupe d’arts du spectacle traditionnels ainsi qu’un ensemble de danse du prestigieux Centre national Namdo Gugak, offrant ainsi une vitrine d’exception à la musique, aux danses et aux arts populaires de la péninsule.

Pour prolonger l’expérience au-delà des spectacles, le pavillon du Centre culturel sud-coréen proposera une halte immersive. Les visiteurs pourront y admirer la délicatesse des hanboks — les costumes traditionnels coréens —, les revêtir le temps d’une séance photo et repartir avec des souvenirs culturels à l’effigie de cette rencontre.

Le «trot» fait vibrer la scène culturelle

Sur scène, les musiques populaires sud-coréenne et vietnamienne vont croiser leurs répertoires lors de la nouvelle édition de ce festival, qui mettra cette année le «trot» à l'honneur. Considéré comme le plus ancien genre de musique populaire moderne en République de Corée, ce style fera l'objet d'une programmation spéciale conçue en partenariat avec le célèbre télé-crochet Miss & Mr. Trot. Le chanteur sud-coréen Lee Hyunwoo partagera ainsi l'affiche avec plusieurs artistes vietnamiens pour une rencontre musicale inédite.

Dans les allées, plus de 70 entreprises et organisations vietnamiennes et sud-coréennes proposeront un parcours immersif aux visiteurs. Le public pourra y découvrir des savoir-faire régionaux, participer à des ateliers culturels et déguster une large sélection de spécialités culinaires sud-coréennes.

Ce rendez-vous vise avant tout à servir de passerelle pour permettre aux deux peuples d'approfondir leur compréhension mutuelle et de resserrer durablement leurs liens, a indiqué Park Chan A, directeur du Centre culturel sud-coréen au Vietnam. – VNA