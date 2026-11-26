Tuyên Quang (VNA) - Les autorités locales et la population de la province fronatalière septentrionale de Tuyên Quang ont affiché leur soutien aux nouvelles orientations culturelles tracées par le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm lors de la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la première Conférence nationale sur la culture tenue le 24 novembre à Hanoi.

Pour décliner ces directives au niveau local, la province mise sur ses atouts propres en ciblant plusieurs priorités. L’action publique s’articule ainsi autour de la sauvegarde de l’identité des minorités ethniques, tout en plaçant les habitants au cœur de la création culturelle. Les autorités entendent également lier la préservation du patrimoine à l’essor du tourisme afin d’améliorer les conditions de vie des communautés locales.

Faire de la culture une ressource endogène

Les autorités et les habitants de la commune de Lung Cu accueillent très favorablement les orientations sur le développement culturel formulées par le secrétaire général et président Tô Lâm. Ces directives majeures collent aux réalités du terrain, notamment sur la nécessité de placer la population au cœur du processus et d’allier la préservation des identités ethniques au développement socio-économique, a fait savoir le secrétaire du Comité du Parti de la commune, Duong Ngoc Duc.

À l’avenir, le comité du Parti de la commune poursuivra l’étude et la concrétisation des grandes orientations en programmes de développement socio-économique adaptés aux réalités locales. Il entend placer la population au cœur de la préservation du patrimoine, afin de faire de la culture un véritable levier de croissance pour améliorer le niveau de vie des habitants et assurer le développement durable de cette zone frontalière, a-t-il indiqué.

Riche de la cohabitation de douze ethnies aux coutumes et traditions singulières, la commune de Lung Cu présente une remarquable diversité culturelle. Les autorités locales s’emploient ainsi à préserver les pratiques traditionnelles des Giáy à Ma Lé — artisanat, arts populaires, chants et danses — ainsi que le culte des ancêtres des Lô Lô à Lô Lô Chai, classé au patrimoine culturel immatériel national.

Selon le secrétaire du comité du Parti de la commune, la préservation culturelle doit impérativement s’accompagner d’un développement économique visant à améliorer le niveau de vie des habitants. Lung Cu mise ainsi sur un tourisme vert et authentique, permettant à la population locale de s’impliquer et d’en tirer des bénéfices légitimes tout en sauvegardant l’intégrité de son patrimoine. Cette démarche entend faire de la culture un véritable moteur interne pour consolider l’unité nationale, assurer la sécurité frontalière et soutenir un essor durable à l’extrême Nord du pays.

Promouvoir le rôle de sujet créateur du peuple

Dans son discours prononcé à la cérémonie, le secrétaire général et président Tô Lâm a indiqué que “le peuple est l’acteur principal qui crée, préserve, transmet et détermine la vitalité de la culture. Il convient de respecter les initiatives citoyennes et de créer les conditions permettant à la population de valoriser ses talents, ainsi que de participer aux discussions, à l’organisation et au suivi des activités culturelles communautaires. Les droits à la création, à l’accès et à la jouissance de la culture doivent être garantis par des mesures concrètes, en particulier en faveur des habitants des régions défavorisées, des ouvriers, des enfants et des personnes vulnérables”.

Il a également souligné la nécessité de valoriser la langue vietnamienne ainsi que les langues et écritures des groupes ethniques, de préserver les valeurs originelles du patrimoine et de protéger le cadre de vie et les pratiques culturelles des communautés. Un patrimoine conserve sa vitalité durable lorsque la communauté le comprend, le pratique, tient à le transmettre aux générations futures et tire un bénéfice légitime de ses efforts.

Saluant pleinement ces orientations, Ly Tiên Công, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Lao Chai, a estimé qu’elles revêtent une portée concrète pour cette localité multiethnique, où les habitants sont à la fois les créateurs et les dépositaires directs des valeurs culturelles traditionnelles.

S’appuyant sur les réalités du terrain, il a souligné que la préservation de la culture doit émaner des communautés elles-mêmes. Cela implique d’encourager la participation active de la population et de valoriser le rôle des artisans ainsi que des personnalités influentes dans la sauvegarde des langues, des costumes, des coutumes et des pratiques culturelles propres à chaque ethnie.

Mise en œuvre à l’échelon local

Terre de cohabitation de nombreuses ethnies, la commune de Dông Van abrite un patrimoine culturel riche et singulier, englobant l’architecture traditionnelle, les marchés hebdomadaires, les festivités, l’artisanat, la gastronomie ainsi que les us et coutumes des populations du plateau karstique. Conjuguées à l’essor du tourisme, ces valeurs culturelles s’affirment désormais comme un levier majeur du développement socio-économique, favorisant la création de moyens de subsistance et l’amélioration des conditions de vie des habitants.

Selon le président du Comité populaire de la commune de Dông Van, Nguyên Van Nam, l’examen et l’appropriation des orientations formulées par le secrétaire général et président Tô Lâm, lors de la cérémonie commémorative du 80e anniversaire de la première Conférence nationale sur la culture, confirment l’importance cruciale d’appliquer ces directives culturelles aux réalités du terrain.

À la lumière de son allocution, les autorités locales mesurent davantage leur responsabilité dans la sauvegarde de l’identité culturelle nationale et la préservation de l’authenticité du patrimoine. Elles entendent également faire de la culture un véritable levier de développement socio-économique et d’amélioration des conditions de vie de la population.

Afin de concrétiser ces orientations, la localité privilégiera des mesures concrètes, adaptées aux spécificités culturelles et aux conditions de développement du territoire. L’accent sera notamment mis sur la préservation de l’architecture traditionnelle ainsi que sur le maintien des marchés périodiques, des fêtes, de l’artisanat, de la gastronomie et des pratiques culturelles propres aux différentes ethnies, tout en valorisant le rôle des habitants dans la sauvegarde et la transmission de ces valeurs patrimoniales, a-t-il fait savoir.

La commune de Dông Van oriente son développement touristique vers la préservation du patrimoine, la protection des paysages, de l’environnement et de l’espace culturel autochtone, tout en favorisant la participation des habitants aux activités touristiques afin qu’ils développent leurs moyens de subsistance et tirent directement profit du patrimoine culturel de leur terroir.

Passant de la prise de conscience à des actions concrètes, les localités des zones montagneuses et frontalières de Tuyên Quang traduisent progressivement les orientations de développement culturel dans la réalité, en les adaptant aux spécificités de chaque territoire. Cette démarche contribue ainsi à préserver l’identité des groupes ethniques, à valoriser le patrimoine, à améliorer les conditions de vie de la population et à créer un levier en faveur d’un développement durable. – VNA