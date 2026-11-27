Hanoi (VNA) – Le Vietnam s’apprête à franchir une étape historique dans le sport automobile en accueillant du 2 au 6 décembre dans la province de Quang Tri (Centre) son premier rallye au format sprint aux normes internationales, baptisé « Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Truong Son Rally ».



Lors d’une conférence de presse jeudi 26 novembre à Hanoi, le chef du comité d’organisation, Doàn Nhât Linh, a souligné que cette épreuve de cinq jours, calquée sur le système de compétition japonais XCR, devrait stimuler le développement de la discipline dans le pays et renforcer sa visibilité sur la scène asiatique.



À cette occasion, Nghiêm Anh Quân, représentant de l’Association vietnamienne des sports automobiles (VMA LLC), autorité sportive nationale agréée par la Fédération internationale de l’automobile (FIA), a officialisé la reconnaissance de l’épreuve au sein du calendrier officiel de l’instance mondiale.



Selon lui, le Vietnam est bien placé pour accueillir des compétitions internationales de sport automobile grâce à un vivier de 200 à 300 pilotes licenciés auprès de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), ainsi qu’à un personnel d’encadrement et d’organisation formé selon les standards professionnels.



Organisée par Lienminh Media Production and Investment JSC (LienminhLME), avec le parrainage du Groupe pétrolier national du VietnamGroupe de l'essence et du pétrole du Vietnam (Petrolimex) et le soutien de médias nationaux et internationaux, l’épreuve réunira des catégories auto et moto.



À la différence des courses sur circuit, ce rallye confrontera les équipages à des terrains variés et à des épreuves spéciales chronométrées (ES), où la vitesse, la navigation et la coordination entre pilote et copilote sont déterminantes.



La catégorie automobile comprendra deux classes, XC1 (Open) et XC2 (Production), réservées aux SUV et pick-up à quatre roues motrices qui s’affronteront sur neuf spéciales totalisant près de 60 kilomètres les 5 et 6 décembre.



La catégorie moto se divisera quant à elle en deux classes, Big Adv (900 cm³ et plus) et Mid Adv (450 cm³ à 800 cm³), limitées chacune à 25 engagés maximum. L’ensemble des parcours a été inspecté et homologué conformément aux normes techniques et de sécurité de la FIA et de la Fédération japonaise de l’automobile (JAF).



Les organisateurs ont déployé un système de suivi GPS au Vietnam afin d’assurer le bon déroulement de l’épreuve, a indiqué son directeur de course Visut Sukosi, un pilote thaïlandais chevronné comptant plus de trente ans d’expérience dans la gestion de compétitions majeures en Thaïlande, au Japon et en Chine.



Ce dispositif permettra de suivre en temps réel la position et la vitesse des véhicules engagés tout en assurant la communication entre eux.



« Le Vietnam réunit toutes les conditions nécessaires pour développer les sports mécaniques et nous sommes prêts à accompagner le pays dans cet essor », a-t-il déclaré.



Au moins 16 équipages se sont inscrits pour cette édition inaugurale, dont cinq équipes vietnamiennes et 11 formations internationales venues du Japon, de Thaïlande, d’Indonésie et d’Inde.



Selon Doàn Nhât Linh, plusieurs autres écuries majeures ont également manifesté un vif intérêt, mais se heurtent à des difficultés liées aux procédures d’entrée sur le territoire. Le comité d’organisation s’emploie actuellement à résoudre ces blocages administratifs pour permettre leur participation avant le coup d’envoi de la compétition.



Parmi les engagés figurent les champions de la Tranee Titanium XCR Sprint Cup Thailand 2026, Suwat Limjirapinya et Parakob Chaothale (Isuzu Suphan Racing Team), ainsi que les pilotes de Toyota Gazoo Racing Thailand, Natthaphon Angritthanon et Thanyaphat Meenil, aguerris à l’Asia Cross Country Rally (AXCR), l’une des épreuves tout-terrain les plus exigeantes du continent.



Le plateau comptera également sur la présence remarquée de l’Indien Sanjay Takale, figure du tout-terrain fort de plus de trois décennies d’expérience sur la scène internationale.



Objectif héritage sportif et touristique pour le rallye



Au-delà d’une simple compétition de sports mécaniques, les organisateurs entendent bâtir un véritable écosystème associant le sport de haut niveau au patrimoine culturel ainsi qu’au potentiel économique et logistique du centre du Vietnam.



« La Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Truong Son Rally n’est que la ligne de départ, notre vision stratégique étant d’en faire un rendez-vous annuel à la fois sportif, culturel et touristique », a souligné Doàn Nhât Linh.



L’événement sera entièrement gratuit pour le public, qui pourra suivre les courses depuis deux tribunes aménagées sur place ou en direct sur les médias officiels de la compétition.



En reliant ce rallye aux sites historiques de la province, les organisateurs espèrent créer un corridor touristique et culturel capable d’attirer les visiteurs nationaux et étrangers afin qu’ils explorent la région, prolongent leur séjour et découvrent l’identité locale.



Le programme de cinq jours débutera le 2 décembre avec l’arrivée des équipes internationales et les formalités douanières, avant de se poursuivre le 4 décembre par les vérifications techniques, les reconnaissances, les briefings de sécurité et le départ protocolaire.



La première journée de compétition, fixée au 5 décembre, comprendra les spéciales ES1 à ES6, tracées entre le complexe du projet éolien BT et la route de contournement anti-inondation de Lê Thuy. L’ultime étape, le 6 décembre, verra se disputer les spéciales ES7 à ES9 et s’achèvera par un dîner de gala suivi de la cérémonie de remise des prix.



La couverture en direct, les résultats actualisés ainsi que les informations sur les équipages engagés seront accessibles sur le site internet et la page Facebook officielle des organisateurs. – VNA

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