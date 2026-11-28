À l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Tran Thanh Man, la présidente du Conseil de la Fédération de de Russie, Valentina Matvienko, effectuera une visite officielle au Vietnam du 11 au 13 novembre 2026. Il s’agira de la première visite du Conseil de la Fédération russe auprès de l’AN depuis la tenue réussie des élections législatives de la XVIe législature au Vietnam. Ce sera également la troisième visite officielle de la dirigeante russe au Vietnam. Cette visite constitue une occasion importante pour les deux parties de réaffirmer l’importance qu’elles accordent à leurs relations et de promouvoir davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays dans cette nouvelle phase de développement.