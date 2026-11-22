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Le Vietnam enregistre un record d’IDE sur dix mois
Les investissements directs étrangers enregistrés au Vietnam ont atteint 54,85 milliards de dollars au 31 octobre 2026, en hausse de 74 % sur un an, établissant un record depuis 2009, selon l’Office national des statistiques.
Le Vietnam, membre actif, dynamique et responsable de l'APEC
Sur invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d'une délégation vietnamienne de haut rang, participe à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l'APEC
à Shenzhen et effectue des activités bilatérales en Chine.
Le Vietnam accueille 19,5 millions de touristes internationaux en dix mois
Le Vietnam a accueilli 19,5 millions de visiteurs internationaux au cours des dix premiers mois de 2026, soit une progression de 13,8 % sur un an. Ce résultat représente 78 % de l'objectif annuel, fixé à 25 millions de visiteurs étrangers, selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam.
Le Vietnam se classe au 37e rang mondial en matière de compétitivité numérique et d’IA
Le Vietnam s’est classé au 37e rang sur 70 économies dans le classement mondial de la compétitivité numérique et de l’intelligence artificielle 2026, intégrant ainsi le groupe des 50 premières économies mondiales.
Exposition photo sur le patrimoine et la diplomatie culturelle au Quoc Tu Giam
À l’occasion du 950e anniversaire de la fondation du Quoc Tu Giam (1076-2026), l’Agence vietnamienne d’information (VNA), en coordination avec le Centre d'activités culturelles et scientifiques du Van Mieu – Quôc Tu Giam, organise une exposition photo intitulée « Du patrimoine à la diplomatie culturelle » au sein du site historique national spécial du Van Mieu – Quôc Tu Giam.
Partenariat stratégique global Vietnam - Russie
À l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Tran Thanh Man, la présidente du Conseil de la Fédération de de Russie, Valentina Matvienko, effectuera une visite officielle au Vietnam du 11 au 13 novembre 2026. Il s’agira de la première visite du Conseil de la Fédération russe auprès de l’AN depuis la tenue réussie des élections législatives de la XVIe législature au Vietnam. Ce sera également la troisième visite officielle de la dirigeante russe au Vietnam. Cette visite constitue une occasion importante pour les deux parties de réaffirmer l’importance qu’elles accordent à leurs relations et de promouvoir davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays dans cette nouvelle phase de développement.
Conclusion n° 106-KL/TW : les principaux indicateurs culturels et sociaux pour 2027
Dans sa Conclusion n° 106-KL/TW du 15 octobre 2026, le Comité central du Parti a défini les orientations, les indicateurs, les principales missions et les mesures prioritaires pour 2027.
Conclusion n° 106-KL/TW sur le développement socio-économique, la mise en œuvre du budget 2026 et du plan pour 2027
Au nom du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, a signé la conclusion n° 106-KL/TW de la 4e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat sur la situation du développement socio-économique et de l’exécution du budget de l’État en 2026, ainsi que sur le plan pour 2027 (Conclusion n° 106-KL/TW du 15 octobre 2026).
Les grandes orientations socio-économiques pour 2027
Au nom du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a signé la Conclusion n° 106-KL/TW du 15 octobre 2026, portant sur la situation socio-économique et l'exécution du budget de l'État en 2026, ainsi que sur les orientations pour 2027.
Conclusion n° 106-KL/TW sur le développement socio-économique et le budget de l’État
En 2027, face aux prévisions d'une conjoncture mondiale complexe et imprévisible, le Comité central du Parti a unifié ses points de vue, objectifs, missions et solutions clés ; tout en exhortant l’ensemble des échelons, secteurs et localités à une mise en œuvre rigoureuse et performante des Résolutions du XIVe Congrès national du Parti.
Résolution n° 31-NQ/TW du 4e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat
La résolution n° 31-NQ/TW vise à apporter des changements profonds, concrets, globaux et durables dans l’édification et la rectification du Parti et du système politique, afin de les rendre intègres et solides à tous égards.
Résolution n° 31-NQ/TW du 4e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat
La Résolution n° 31-NQ/TW vise à apporter des changements profonds, concrets, globaux et durables dans l’édification et la rectification du Parti et du système politique, afin de les rendre intègres et solides à tous égards.
Résolution n° 31-NQ/TW du 4e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat
La Résolution n° 31-NQ/TW vise à apporter des changements profonds, concrets, globaux et durables dans l’édification et la rectification du Parti et du système politique, afin de les rendre intègres et solides à tous égards.
Résolution n° 31-NQ/TW du 4e Plénum du CC du PCV du 14e mandat
Le 15 octobre 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a signé pour promulgration la n° 31-NQ/TW du 4e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat sur le renforcement de la construction et de la rectification du Parti ainsi que du système politique afin de les rendre intègres, solides et forts à tous égards, et de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère.
Le Vietnam reçoit le prix GSMA Gouvernment leadership 2026
Le 28 octobre 2026, à l’occasion de la Semaine numérique internationale du Vietnam 2026 (VIDW 2026), organisée à Quang Ninh, le ministère des Sciences et des Technologies a reçu, au nom du gouvernement vietnamien, le GSMA Government Leadership Award 2026, décerné par la GSMA (GSM Association).
La Semaine internationale du numérique 2026 prévue à Quang Ninh
La Semaine internationale du numérique du Vietnam 2026 (Vietnam International Digital Week – VIDW 2026) se tiendra du 28 au 30 octobre dans la province de Quang Ninh. Selon le ministère des Sciences et des Technologies, quelque 500 délégués vietnamiens et étrangers sont attendus pour discuter de la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA), du développement des technologies numériques stratégiques et du renforcement de la coopération technologique. Placée sous le thème « Connectivité intelligente : gouvernance de l’IA et transformation par l’IA », cette manifestation, organisée sous l’égide du ministère des Sciences et des Technologies, vise à renforcer le dialogue sur les politiques publiques et la coopération scientifique internationale, ainsi qu’à promouvoir la recherche, le développement, le transfert et la commercialisation des technologies stratégiques et émergentes.
Sciences, technologies, innovation et transformation numérique: des progrès notables au service des grands enjeux nationaux
Selon le rapport sur la situation socio-économique présenté par le Premier ministre Le Minh Hung lors de la 2e session de la 16e Assemblée nationale, la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique connaîtront des progrès notables au service des grands enjeux nationaux.
Des avancées dans la recherche et l'identification des restes de soldats tombés au combat
Au 12 octobre 2026, la campagne de recherche et d'identification des restes de soldats tombés au combat avait permis de retrouver et de recueillir 3.551 dépouilles, tandis que d'importants progrès avaient été réalisés dans la collecte et l'analyse d'échantillons d'ADN.
Accord de libre-échange Vietnam-AELE : signature officielle après 14 ans de négociations
L'Accord de libre-échange Vietnam-AELE est un traité à large portée, couvrant de multiples volets stratégiques tels que le commerce des biens, le commerce des services, l'investissement, la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, les petites et moyennes entreprises (PME), le règlement des différends, ainsi que le commerce et le développement durable.
Partenariat stratégique global entre le Vietnam et l'Union européenne
L’Accord de libre-échange entre le Vietnam et les quatre pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) — la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein - favorisera l'accès de produits vietnamiens à des marchés à fort pouvoir d’achat. Il permettra également aux entreprises vietnamiennes de s'intégrer plus profondement aux chaînes d’approvisionnement internationales.