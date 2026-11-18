



Quang Ninh (VNA) – La province septentrionale de Quang Ninh a accueilli son cinq millionième visiteur étranger, marquant une étape importante dans le développement de son secteur touristique. Cette performance ouvre de nouvelles perspectives en matière de diversification des marchés émetteurs, d’enrichissement de l’offre et d’amélioration de la qualité des services, alors que la province ambitionne d’attirer six millions de touristes internationaux en 2026.



Des expériences touristiques diversifiées et attractives



Le cinq millionième visiteur est arrivé à bord du navire de croisière haut de gamme Celebrity Millennium, en provenance de Hong Kong (Chine), qui transportait plus de 2 000 passagers et membres d’équipage. La majorité des passagers étaient originaires des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et d’Australie. Au cours de leur escale de deux jours, ils ont découvert plusieurs sites emblématiques de la province, notamment le musée de Quang Ninh, la pagode Long Tien et le marché de Ha Long, ainsi que les paysages et le patrimoine culturel de la baie de Ha Long et des localités environnantes.



Diego Campuzano, un touriste colombien, a été chaleureusement accueilli en tant que cinq millionième visiteur étranger. Il a indiqué qu’il s’agissait de son premier voyage au Vietnam et dans la baie de Ha Long. Impressionné par la beauté des paysages et la convivialité des habitants, il a exprimé le souhait de revenir.



Nick Stephen, un touriste américain, s’est également dit émerveillé par la baie de Ha Long lors de sa première visite. Il a souligné que plusieurs de ses amis ayant déjà séjourné au Vietnam souhaitaient y retourner.

Le paquebot de luxe Celebrity Millennium transporte plus de 2 000 touristes internationaux. Photo :VNA





Ces témoignages illustrent que l’attractivité de Quang Ninh ne repose pas uniquement sur la beauté de ses paysages naturels, mais également sur la richesse de son patrimoine culturel et historique, la qualité de ses services touristiques et la diversité des expériences proposées aux visiteurs.



Diversifier les produits et élargir les marchés



En 2026, Quang Ninh prévoit d’accueillir environ 70 escales de navires de croisière internationaux, représentant plus de 90 000 passagers de différentes nationalités. Au-delà de ses marchés traditionnels, la province entend attirer de nouvelles clientèles, notamment en provenance de l’Inde, de la Russie et du Japon. Pour atteindre cet objectif, le secteur touristique mise sur une meilleure coordination des services, le renouvellement des produits, le renforcement des capacités d’accueil et l’amélioration de l’expérience des visiteurs.



Nguyen Thuy Yen, directrice adjointe du Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, a indiqué que le secteur poursuivrait ses efforts pour améliorer la qualité des produits touristiques et développer les infrastructures d’hébergement ainsi que les services de transport de passagers. Les priorités portent notamment sur l’attraction de nouveaux investissements dans les établissements hôteliers et les navires touristiques modernes, ainsi que sur l’expérimentation de nouveaux circuits.



Le renouvellement de l’offre, la montée en gamme des prestations et la diversification des itinéraires devraient permettre de renforcer la compétitivité de la destination et de mieux répondre aux attentes des différentes catégories de touristes internationaux, qu’il s’agisse des clients des complexes hôteliers, des croisiéristes ou des voyageurs disposant d’un pouvoir d’achat élevé.



Au cours des dix premiers mois de 2026, Quang Ninh a accueilli 20,3 millions de visiteurs, soit 88,33 % de son objectif annuel, en hausse de 10,23 % sur un an. Les recettes touristiques ont atteint environ 2,35 milliards de dollars, correspondant à 87,27 % de l’objectif annuel et à une progression de 26,8 % par rapport à la même période de l’année précédente.



De nouveaux produits et services haut de gamme sont également mis en place. La province a mis en service 23 navires destinés aux croisières, aux excursions et aux séjours nocturnes, offrant une capacité totale de 4 054 passagers, ainsi que dix établissements hôteliers totalisant 851 chambres, dont deux hôtels cinq étoiles et un nouveau complexe hôtelier. Elle a par ailleurs attiré quatre projets de golf, contribuant à élargir son offre dans les segments du tourisme et des services haut de gamme.



Les atouts touristiques de Quang Ninh couvrent un large éventail de produits : tourisme maritime et insulaire, découverte du patrimoine spirituel, tourisme communautaire et rural, exploration des régions frontalières et montagneuses, séjours dans des complexes hôteliers de luxe, loisirs et golf. Parallèlement, la province intensifie ses activités de promotion et organise de grands événements culturels, sportifs et de divertissement afin de stimuler la demande touristique.



Pour 2026, Quang Ninh ambitionne d’accueillir plus de 23,5 millions de visiteurs, dont six millions de touristes internationaux, et de réaliser plus de 70 000 milliards de dôngs de recettes touristiques.- VNA