Hanoï (VNA) – Un espace culturel immersif baptisé "Mémoires de Hanoï" a été inauguré le 23 novembre au 11A rue Ngu Xa, dans le quartier de Ba Dinh, à Hanoï.

Conçu comme un "musée sans vitrines", il invite à découvrir la culture, les métiers traditionnels et les modes de vie des habitants de la capitale à différentes époques, tout en enrichissant l’offre de tourisme nocturne autour du lac Truc Bach.

L’espace puise son inspiration dans les anciennes rues commerçantes de Hanoï, les paysages urbains du début du 20e siècle et les objets familiers de la période des subventions d’État. À travers des objets anciens, des activités artistiques et des rencontres avec les gardiens des savoir-faire traditionnels, le site fait revivre l’histoire de la ville.

Le bâtiment s’articule autour de plusieurs espaces thématiques. Le rez-de-chaussée met à l’honneur le patrimoine du vieux quartier et les démonstrations de métiers artisanaux ; le premier étage est consacré aux arts populaires ; le deuxième reconstitue des scènes de la vie quotidienne d’autrefois à partir des souvenirs des habitants ; enfin, le cinquième étage est dédié à la gastronomie et aux arts traditionnels.

Les autorités locales entendent placer les artisans au cœur de cette démarche. Au-delà de l’exposition de leurs produits, ceux-ci sont invités à dévoiler leurs techniques, à raconter l’histoire de leur métier et à échanger directement avec le public.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le vice-président du Comité populaire du quartier de Ba Dinh, Nguyen Dan Huy, a affirmé sa volonté de transformer ce lieu en un véritable "musée vivant". L’objectif est de préserver la mémoire collective et d’offrir aux visiteurs vietnamiens et étrangers, notamment aux jeunes, une occasion privilégiée de découvrir l’âme de la capitale.

À partir de ces expositions, plusieurs circuits nocturnes sont également à l’étude pour prolonger l’expérience, notamment "Une nuit dans les mémoires de Hanoï", consacré à la période des subventions d’État, et "La quintessence de Ke Cho", autour des métiers traditionnels et des activités commerciales de l’ancien Thang Long.

"Mémoires de Hanoï" s’inscrit dans le plan de développement de l’économie nocturne du quartier de Ba Dinh pour la période 2026-2030. Il prévoit notamment de relier cet espace à la zone piétonne et gastronomique de l’îlot Ngoc - Truc Bach.

Après une phase pilote en 2026, le quartier prévoit dès 2027 de lancer au moins trois catégories de produits culturels et d’activités expérientielles, d’organiser au moins une activité culturelle, artistique ou expérientielle par mois. Entre 2028 et 2030, le site élargira ses partenariats avec les agences de voyages et intégrera les technologies numériques pour valoriser ce patrimoine auprès des visiteurs. -VNA