Hanoi (VNA) - Le Vietnam se classe au troisième rang des destinations internationales les plus recherchées par les touristes australiens pour 2027, séduits par ses tarifs abordables, la diversité de sa gastronomie et la richesse de ses expériences culturelles, selon l’agence de voyages Luxury Escapes.

Le pays d’Asie du Sud-Est a vu le nombre de visiteurs australiens plus que doubler en dix ans pour dépasser les 548 000 en 2025. Sur les dix premiers mois de 2026, près de 550.000 Australiens s’y sont déjà rendus, surpassant le total de l’année précédente avec une hausse de plus de 21% sur un an.

Dans son rapport annuel « Lux List », fondé sur les données de réservation et des enquêtes de consommation, Luxury Escapes classe le Vietnam parmi les destinations les plus attractives pour 2027. Cet engouement s’explique notamment par la hausse du coût de la vie, qui pousse les voyageurs australiens à rechercher des séjours abordables à l’étranger.

Pour une première découverte du pays, le PDG de Luxury Escapes, Adam Schwab, a recommandé la cuisine de rue et une croisière dans la baie de Ha Long. Il a souligné que ce site remarquable voit son offre évoluer, les bateaux traditionnels laissant progressivement place à des navires de luxe cinq étoiles.

Touristes australiens à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

La gastronomie et les expériences culturelles du Vietnam marquent également les visiteurs australiens. L’animateur de télévision David Koch a ainsi évoqué sa découverte de Hô Chi Minh-Ville en Vespa d’époque, lors d’un circuit gastronomique guidé à travers les rues animées et les marchés locaux.

De son côté, la présentatrice Jessica Rowe a confié au site d’information australien news.com.au avoir particulièrement apprécié le café vietnamien au lait concentré, évoquant son goût prononcé pour les douceurs. Elle a également cité Hôi An parmi ses étapes favorites, relatant comment un tailleur local y a confectionné sur mesure une robe et un haut pour sa fille Allegra, d’après la simple photo d’une tenue destinée à son bal de fin d’année.

Le Japon arrive en tête de la « Lux List » pour la troisième année consécutive, confirmant son attrait auprès des touristes australiens. Le pays a accueilli un nombre record de 1,05 million de visiteurs australiens en 2025, un chiffre qui devrait encore progresser en 2026. Selon Adam Schwab, cet engouement s’explique notamment par un taux de change favorable entre le dollar australien et le yen, offrant un bon rapport qualité-prix, en particulier dans la restauration.

Le Canada se classe deuxième. D’après Luxury Escapes, les Australiens devraient être plus nombreux à privilégier cette destination au détriment des États-Unis en 2027. Adam Schwab a souligné que le Canada propose des séjours plus abordables que de nombreuses destinations américaines prisées, tout en offrant un large éventail d’activités et d’attraits touristiques. – VNA