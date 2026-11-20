

Hanoi (VNA) - Le Vietnam dispose d'atouts considérables pour développer le tourisme maritime, grâce à son long littoral, à ses nombreuses îles et à la diversité de ses écosystèmes marins et côtiers. Toutefois, dans un contexte de concurrence accrue entre les destinations touristiques, la beauté des paysages et le nombre de visiteurs ne suffisent plus à garantir la compétitivité. Le pays doit désormais passer d'un modèle axé sur le volume à une économie de l'expérience maritime, privilégiant la qualité, la valeur ajoutée et la durabilité.



Le tourisme vietnamien connaît une nouvelle phase de croissance après la pandémie de COVID-19. En 2025, le pays a accueilli près de 21,2 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 20,4 % sur un an et un niveau supérieur à celui de 2019. Le nombre de touristes nationaux a atteint environ 137 millions, tandis que les recettes touristiques totales se sont élevées à près de 1.000 billions de dôngs.

L’île-ville de Phu Quoc se développe pour devenir un centre de services et une destination de tourisme écologique haut de gamme et de tourisme maritime et insulaire de dimension nationale et internationale, relié aux grands pôles économiques de la région et du monde. Photo : VNA





Ces résultats témoignent de l'attractivité croissante du Vietnam, mais soulèvent également une question stratégique : comment transformer cette croissance quantitative en valeur économique durable ?



Pour le tourisme maritime, l'enjeu est particulièrement important. Une belle plage peut attirer les visiteurs une première fois, mais ne garantit pas qu'ils prolongeront leur séjour. De même, la multiplication des hôtels ne se traduit pas nécessairement par une hausse des recettes si les activités de loisirs, les services, les transports et les produits touristiques restent peu diversifiés.



L'objectif est donc de ne plus seulement exploiter les ressources maritimes, mais de créer davantage de valeur à partir de celles-ci. Cela suppose notamment d'évaluer les performances du secteur non seulement à l'aune du nombre de visiteurs, mais aussi de la durée moyenne des séjours, des dépenses touristiques, du taux de retour des clients et de la part des revenus effectivement conservée par les communautés locales.



Cette orientation rejoint celle de la Résolution n° 26-NQ/TW du 22 août 2026 du Bureau politique, qui préconise de faire du tourisme un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère, en privilégiant la qualité, l'identité culturelle et la richesse des expériences proposées aux visiteurs plutôt que la seule croissance du nombre de touristes.



À l'échelle mondiale, le tourisme maritime et côtier constitue un important moteur économique. Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), ce secteur a directement contribué à hauteur d'environ 1.500 milliards de dollars au PIB mondial en 2023 et soutenu 52 millions d'emplois, représentant près de la moitié des dépenses touristiques totales.



Cette activité englobe bien davantage que l'hébergement et les loisirs balnéaires. Elle mobilise également les transports, les infrastructures portuaires, la restauration, le commerce, les sports nautiques, les services de santé, les industries culturelles et les technologies numériques.



Pour le Vietnam, la diversification des produits touristiques constitue ainsi une priorité. Outre les séjours balnéaires traditionnels, les destinations côtières peuvent développer les croisières, la plaisance, la plongée sous-marine, l'exploration des îles, l'écotourisme, les activités sportives, le tourisme de bien-être, la gastronomie maritime, les festivals culturels et le tourisme d'affaires.



Le tourisme de croisière représente notamment un potentiel encore largement inexploité. En 2025, le Vietnam a accueilli environ 273.900 visiteurs internationaux par voie maritime, soit seulement 1,3 % du nombre total de touristes étrangers. Le développement des terminaux de croisière, des ports de plaisance, des services d'assistance aux navires et des circuits d'excursion à terre pourrait permettre de mieux exploiter ce marché.



La planification constitue également un facteur déterminant. Le développement touristique doit être étroitement articulé avec l'aménagement de l'espace maritime national, les infrastructures de transport, les ports, les villes côtières, les activités logistiques et la protection des écosystèmes. Il importe de dépasser le développement isolé de chaque destination pour créer des réseaux d'expériences complémentaires entre les localités.



La culture maritime représente, par ailleurs, un avantage concurrentiel difficile à reproduire. Les villages de pêcheurs, les fêtes traditionnelles liées à la mer, les métiers de la construction navale et de la fabrication de sauce de poisson, les techniques de transformation des produits de la mer, les pratiques de pêche et les récits historiques constituent autant de ressources propres aux communautés côtières vietnamiennes.



Ces valeurs doivent dépasser le stade de la simple présentation aux visiteurs pour devenir de véritables expériences. Les touristes pourraient ainsi participer aux activités de pêche aux côtés des habitants, apprendre à fabriquer de la sauce de poisson, découvrir les techniques de préparation des produits de la mer ou encore prendre part à des initiatives de restauration des récifs coralliens et des mangroves.



De telles activités permettent non seulement de différencier les destinations, mais aussi d'accroître les revenus des populations locales et de renforcer leur participation à la chaîne de valeur touristique.



La protection de l'environnement constitue une autre condition essentielle de la compétitivité à long terme. Les plages, les récifs coralliens et les îles préservées sont précisément les ressources qui attirent les visiteurs, mais une fréquentation excessive risque de les dégrader. La capacité de charge écologique doit donc être intégrée à la gestion des destinations.



Dans cette perspective, les technologies numériques, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et les systèmes de capteurs peuvent contribuer au suivi de la qualité de l'eau, de la consommation énergétique, des ressources en eau douce, des déchets et de la fréquentation touristique. La protection de l'environnement doit ainsi être considérée comme un investissement direct dans la qualité de l'offre touristique et la réputation des destinations.



La Résolution n° 20-NQ/TW sur le développement de l'économie maritime insiste également sur la nécessité de construire des secteurs économiques maritimes modernes, écologiques, intelligents et durables. Ces orientations renforcent l'exigence d'intégrer la préservation des ressources naturelles dans les stratégies touristiques.



Pour concrétiser cette transformation, le Vietnam doit notamment réorienter ses indicateurs de performance vers la valeur créée par chaque visiteur, organiser les espaces maritimes en pôles d'expériences reliés entre eux et développer des infrastructures adaptées aux segments touristiques à forte valeur ajoutée, notamment les terminaux de croisière et les ports de plaisance.



Parallèlement, le pays doit faire de son patrimoine maritime un élément central de son image touristique, renforcer la gestion des destinations à partir des données et promouvoir des modèles d'exploitation sobres en carbone, fondés sur les énergies renouvelables, l'économie circulaire et la réduction des déchets.



Le développement des ressources humaines constitue également un enjeu majeur. Les professionnels du tourisme doivent disposer de compétences linguistiques, culturelles et techniques répondant aux normes internationales. Les communautés locales, quant à elles, doivent être considérées comme des acteurs à part entière de cette dynamique, et non comme de simples prestataires de services.



À l'horizon 2045, le Vietnam ambitionne de s'affirmer comme l'une des destinations maritimes de référence en Asie, offrant des expériences diversifiées, de qualité, respectueuses de l'environnement et riches en identité culturelle. Pour atteindre cet objectif, le tourisme maritime doit s'inscrire dans un écosystème économique plus vaste, en synergie avec le transport maritime, les ports, la logistique, le commerce, les industries culturelles, les sciences et technologies ainsi que l'économie numérique.



Cette transformation repose sur un changement fondamental de perspective : passer de la simple attraction des visiteurs à la création de valeur durable. Il s'agit de faire de chaque plage, de chaque île et de chaque expérience touristique une source de compétitivité à long terme, tout en contribuant à l'ambition de faire du Vietnam une puissance maritime. - VNA