Hanoi (VNA) - Au total, 83 compagnies aériennes assurent des liaisons internationales au départ et à destination du Vietnam pour la saison d’hiver 2026, à raison de 3.523 vols aller-retour hebdomadaires, soit une hausse de 271 vols par semaine (+8,3%) par rapport à la saison d’hiver précédente, a annoncé l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV).

Le réseau aérien international du Vietnam s’appuie désormais sur quatre transporteurs nationaux opérant plus de 117 liaisons vers 22 pays et territoires, soit six routes supplémentaires sur un an. Parallèlement, 79 compagnies étrangères issues de 31 pays et territoires assurent des vols réguliers vers le pays sur 159 lignes, en hausse de 16 liaisons.

Cet hiver, le marché a également été marqué par le lancement des opérations internationales de la nouvelle compagnie Sun PhuQuoc Airways, qui propose 126 vols aller-retour hebdomadaires répartis sur 18 routes desservant 10 pays et territoires.

Parmi les principaux marchés émetteurs, la République de Corée arrive en tête avec avec 625 vols aller-retour hebdomadaires, devant la Chine avec 595 vols et la Thaïlande avec 343 vols.

La Chine signe toutefois la plus forte progression par rapport à l'hiver 2025, grâce à l’ajout de 60 liaisons hebdomadaires et à l’arrivée de trois nouvelles compagnies. Singapour, la Malaisie et les Philippines enregistrent également une nette hausse de leur trafic, avec respectivement 47, 34 et 32 rotations hebdomadaires additionnelles.

Du côté des principales plateformes aéroportuaires, l’aéroport international de Nôi Bai accueille 53 transporteurs étrangers pour un total de 1 299 vols aller-retour hebdomadaires, soit 181 de plus qu’à l’hiver 2025, tandis que l’aéroport international de Tân Son Nhât en dessert 52 avec 1 199 rotations par semaine.

Les aéroports de Dà Nang, Cam Ranh et Phu Quôc maintiennent eux aussi une activité soutenue. L’île de Phu Quoc atteint ainsi 276 vols internationaux aller-retour par semaine, un bond de 79 vols porté notamment par sept nouvelles liaisons opérées par des compagnies vietnamiennes.

Selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, cette expansion du réseau traduit une demande soutenue de connectivité aérienne internationale avec le Vietnam, venant renforcer les capacités de transport de passagers, le tourisme, les échanges commerciaux et la coopération internationale. – VNA