Lam Dong (VNA) – La zone spéciale de Phu Quy, dans la province de Lam Dong, déploie un projet de développement du tourisme communautaire pour la période 2026-2030, a annoncé Le Hong Loi, président de son Comité populaire.

Entre 2026 et 2029, Phu Quy prévoit de créer au moins un site de tourisme communautaire comprenant un espace de rencontre et un groupe artistique traditionnel proposant régulièrement des animations de qualité. La localité entend également former et certifier l’ensemble des membres des groupes de tourisme communautaire, former à la gestion touristique 30 % des responsables d’établissements du secteur et renforcer les compétences en matière d’accueil d’au moins 70 % des travailleurs concernés, dont au moins la moitié de femmes. Chaque site devra par ailleurs compter au moins une personne capable de communiquer dans une langue étrangère.

Phu Quy souhaite également développer au moins un modèle de tourisme communautaire associant les ressources locales, l’agriculture, la pêche, la transformation des produits, les expériences touristiques, l’hébergement, la restauration et la vente de spécialités, tout en favorisant le réinvestissement des recettes au profit des communautés locales. Ce modèle s’inscrit dans le programme de développement de la Nouvelle Ruralité.

La localité entend aussi préserver les villages de métiers traditionnels et promouvoir les produits du programme « À chaque commune son produit » (OCOP - One Commune One Product). Elle ambitionne de faire reconnaître au moins un site de tourisme communautaire conforme à la norme nationale TCVN 13259:2020 et d’y intégrer les technologies de l’information.

À l’horizon 2030, Phu Quy prévoit de porter à 80 % la proportion de responsables d’établissements de tourisme communautaire formés à la gestion touristique et de renforcer les compétences d’au moins 70 % des travailleurs du secteur. Tous les sites sélectionnés et conformes à la norme nationale TCVN 13259:2020 devront faire l’objet d’actions de promotion. La localité entend également développer progressivement les outils numériques, constituer une base de données et harmoniser la cartographie numérique de ses sites de tourisme communautaire.

Située à 56 milles marins au sud-est du port de Phan Thiet, la zone spéciale de Phu Quy est née de la fusion des communes de Long Hai, Ngu Phung et Tam Thanh. Son centre administratif se trouve à Ngu Phung. Avec ses 18 km² et ses quelque 32.000 habitants, elle dispose d’un important potentiel maritime, notamment dans les domaines du tourisme et de la pêche. L’île de Phu Quy compte parmi les douze aires marines protégées du Vietnam, grâce à sa riche biodiversité et à la présence de nombreuses espèces marines rares.

L’île attire les visiteurs par ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines, notamment à Bai Nho – Ganh Hang, Lach Xanh et dans la baie de Trieu Duong. Entre promontoires rocheux, formations de roches noires et paysages préservés, elle offre un cadre propice à la détente et à la découverte. Ses collines vallonnées contribuent également à la diversité de ses paysages. Phu Quy compte par ailleurs 25 lieux de culte et sites historiques, parmi lesquels le temple de la princesse Ban Tranh, la pagode Linh Quang et le sanctuaire Van An Thanh, tous trois classés monuments historiques et culturels d’importance nationale.

Le tourisme y connaît un essor soutenu, porté notamment par les excursions vers les îlots environnants, la plongée sous-marine pour observer les récifs coralliens, la pêche, le stand-up paddle et le parachute ascensionnel. Entre 2021 et 2025, Phu Quy a accueilli 635.899 visiteurs, soit une croissance annuelle moyenne de 40 %. Les recettes touristiques ont atteint 1.589 milliards de dôngs. – VNA