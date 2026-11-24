Lao Cai (VNA) - Dans les villages de montagne et les zones frontalières de Lao Cai, les traditions locales deviennent un levier de développement touristique. En valorisant leur patrimoine culturel à travers des expériences authentiques, les communautés contribuent à enrichir l’offre touristique, à créer des emplois, à accroître les revenus et à préserver leur identité.

Valoriser les richesses culturelles locales

Dotée d’un riche patrimoine culturel et de paysages naturels remarquables, Lao Cai mise sur ces atouts pour développer un tourisme durable.

À Y Ty, les rizières en terrasses se parent d’or à l’approche des récoltes, attirant chaque année de nombreux visiteurs. Façonnées au fil des générations par les communautés ethniques Ha Nhi et Hmong, elles témoignent de savoir-faire agricoles traditionnels, adaptés aux contraintes du relief montagneux, à près de 2 000 mètres d’altitude.

Originaire de Hai Phong, Ha Van Chuong fait d'Y Ty une destination incontournable à chaque saison des récoltes. À chacun de ses séjours, il retrouve des paysages familiers tout en découvrant de nouvelles facettes de la région. Les routes, désormais élargies et plus accessibles, ont raccourci le temps de trajet, sans rien enlever au charme des paysages. Au-delà des rizières dorées, Y Ty séduit par la pureté de son air et la douceur de son climat : des matinées fraîches, des après-midi agréables et des soirées empreintes de poésie. Pour lui, le voyage ne consiste pas seulement à admirer les rizières, mais aussi à apprécier la beauté simple et authentique des paysages et de la vie locale.

À Bac Ha, la gastronomie traditionnelle constitue un autre puissant facteur d’attractivité. Lors des dernières vacances du 2 septembre, la présentation de plateaux de spécialités des ethnies locales, organisée au palais Hoang A Tuong, a attiré de nombreux visiteurs. Poulet noir, canard cuit dans des tubes de bambou, phở aigre, porc noir braisé, riz gluant aux cinq couleurs et alcool de maïs figuraient parmi les mets proposés.

Les visiteurs ont également la possibilité de s’initier à la fabrication du cốm, une préparation traditionnelle à base de jeune riz gluant. Dans le village de Na Lo, des habitants de l’ethnie Tay leur font découvrir les différentes étapes de sa préparation, de la récolte du riz à son grillage et à son pilonnage.

Ces expériences culturelles contribuent à renforcer l’attractivité de Lao Cai. Pendant les vacances du 2 septembre, la province a accueilli environ 450 000 visiteurs, soit près du double par rapport à la même période de 2025. Les recettes touristiques ont atteint environ 1 900 milliards de dôngs.

Les habitants, ambassadeurs du tourisme local

La promotion de Lao Cai s’appuie également sur ses habitants, devenus les premiers ambassadeurs de leur territoire grâce aux émissions télévisées et aux plateformes numériques.

C’est notamment le cas de Vang Thi Thong, une femme de l’ethnie Tay qui dirige le homestay Ban Lien Pine, dans la commune de Ban Lien. Son établissement met à l’honneur la vie quotidienne du village, ses paysages, sa gastronomie et ses traditions. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir les plantations de thé Shan Tuyet, parcourir les rizières en terrasses, pêcher dans les ruisseaux ou encore partager un thé avec les habitants.

La diffusion, en juin 2025, de l’émission "Gia đình Ha Ha - Những ngày trời bao la" a largement contribué à faire connaître son établissement. Depuis, celui-ci bénéficie d'une fréquentation soutenue et affiche régulièrement complet, avec des réservations plusieurs mois à l’avance.

Selon Luong Manh Ha, président du Comité populaire de la commune de Ban Lien, le village a accueilli environ 6 800 visiteurs au premier semestre 2026, contre 4 500 sur l’ensemble de l’année 2025. Cette progression bénéficie également aux activités d’hébergement et de restauration, ainsi qu’à la commercialisation des produits locaux.

Pour maintenir cette dynamique, Lao Cai renforce sa coopération avec les provinces du Nord-Ouest élargi. La province vise 11,28 millions de visiteurs et 51 100 milliards de dôngs de recettes touristiques en 2026. Elle prévoit notamment de participer à des salons et événements touristiques majeurs en 2026, tels que la Foire du tourisme du Nord-Ouest et le Festival du thé Shan Tuyet, avec des espaces dédiés à la promotion des destinations, des produits OCOP et des spécialités locales.

À travers la valorisation du patrimoine et la mobilisation des communautés locales, Lao Cai entend faire de la culture un levier durable de développement touristique. -VNA